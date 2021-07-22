Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и другие актеры “Дьявол носит Prada” соберутся вместе спустя 15 лет после выхода фильма

В этом году комедийная драма Дэвида Франкеля “Дьявол носит Prada” отмечает 15-летие – картина вышла в американский прокат 30 июня 2006 года. Юбилей стал поводом для встречи главных звезд фильма – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Правда, актеры соберутся вместе не для того, чтобы снимать продолжение картины.

Причина, по которой актеры снова окажутся в одно время в одном пространстве – благотворительный аукцион, единственный лот которого – это совместный звонок с любыми звёздами по Zoom. То есть любой желающий может созвониться с голливудскими актерами – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, и поболтать о чем угодно целых десять минут. Для этого надо только выиграть торги, которые уже начались и продолжатся до 3 августа на CharityBuzz. Вырученные средства актеры переведут Lollipop Theater Network, организации, которая занимается дистрибьюцией новых фильмов и театральных постановок для детей в больницах.

Картина Дьявол носит Prada снята по мотивам романа Лорен Вайсбергер, бывшего ассистента главного редактора американской версии журнала Vogue Анны Винтур и рассказывает историю собственно о деспотичной главе одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Мерил Стрип была номинирована на премию “Оскар” и BAFTA за роль Миранды Пристли, но получила только “Золотой глобус”. Фильм собрал по миру почти 330 миллионов долларов.