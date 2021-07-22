 

Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и другие актеры “Дьявол носит Prada” соберутся вместе спустя 15 лет после выхода фильма

22.07.2021, 11:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В этом году комедийная драма Дэвида Франкеля “Дьявол носит Prada” отмечает 15-летие – картина вышла в американский прокат 30 июня 2006 года. Юбилей стал поводом для встречи главных звезд фильма – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Правда, актеры соберутся вместе не для того, чтобы снимать продолжение картины.

Причина, по которой актеры снова окажутся в одно время в одном пространстве – благотворительный аукцион, единственный лот которого – это совместный звонок с любыми звёздами по Zoom. То есть любой желающий может созвониться с голливудскими актерами – Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи, и поболтать о чем угодно целых десять минут. Для этого надо только выиграть торги, которые уже начались и продолжатся до 3 августа на CharityBuzz. Вырученные средства актеры переведут Lollipop Theater Network, организации, которая занимается дистрибьюцией новых фильмов и театральных постановок для детей в больницах.

Картина Дьявол носит Prada снята по мотивам романа Лорен Вайсбергер, бывшего ассистента главного редактора американской версии журнала Vogue Анны Винтур и рассказывает историю собственно о деспотичной главе одного из крупнейших нью-йоркских журналов мод. Мерил Стрип была номинирована на премию “Оскар” и BAFTA за роль Миранды Пристли, но получила только “Золотой глобус”. Фильм собрал по миру почти 330 миллионов долларов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.04 / «Дико смешно»: Дарья Мороз прокомментировала постельную сцену в сериале «Медиатор»

14.05 / Мнение: Да, гопота уже с детства наглая!

23.07 / Мишустин поставил Лукашенко условие по ценам на газ

07.11 / Мнение: Побеги не из Шоушенка

24.06 / Володин раскритиковал ПАСЕ за резолюцию по Крыму: Делаете заявления и не несете за них никакой ответственности

06.11 / Учёные назвали “чудо-напиток” для эффективного сжигания жира

24.08 / Личное: Лукашэмбо

24.12 / В Москве поставлен новый антирекорд по числу заразившихся коронавирусом

21.10 / Угрозы Лукашенко протестующим назвали дурацкими: Что изменится?

04.04 / На Украине готовят встречу Зеленского с Байденом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика