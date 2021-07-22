 

“Самая нежная запеканка в жизни”. Ярославский дал рецепт своего любимого завтрака

22.07.2021, 11:06, Новости дня
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Приготовим самую нежную запеканку в жизни? Это один из завтраков, которые я очень люблю. И как десерт классно подходит!” – написал он.

Ингредиенты: 500 г творога 15%, 100 г сахара, 10 г ванильного сахара, 40 г манной крупы, 275 мл молока, 150 г сливок жирностью 30%, 2 больших яйца, 125 г черного изюма. Нужно взбить венчиком в однородную смесь творог, сахар, ванильный сахар, манку, молоко, сливки и яйца. Оставить постоять на 1–2 часа, чтобы манка полностью набухла.

Тщательно взбить блендером массу до глянцевого состояния, как йогурт.

“Не волнуйтесь, если она жидковата – как тесто на оладьи или даже блины. Это хорошо. Творог может быть суховат, тогда я добавляю еще немного молока – 25 мл”, – отметил эксперт.

Изюм нужно бланшировать кипятком и оставить на 5–10 мин в горячей воде, чтобы он набух. Во взбитую смесь всыпать изюм и перемешать. Перелить в форму для торта, застеленную пергаментом. Выпекать при температуре 180–200 °C на протяжении 35–45 минут, пока запеканка не поднимется.

“Аккуратно достаем из духовки, остужаем и только потом вынимаем из формы. Получается сочная и однородная текстура, которая напоминает чизкейк. Приятного аппетита!” – написал шеф-повар.

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Публикация от Володимир Ярославський (@yaroslavskyi_vova)

Контекст:

Ярославский родился в 1979 году в Белорусской ССР. С отличием окончил Полтавский коммерческий техникум по специальности технолог питания, затем поступил в Полтавский кооперативный университет.

После его окончания устроился на работу шеф-поваром в один из ресторанов Белгорода, а вскоре перешел на работу в московский ресторан. 

С 2015 года является шеф-поваром, управляющим и совладельцем одного из киевских ресторанов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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