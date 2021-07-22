СБУ разоблачила агентов ФСБ в Херсонской области и назвала имя куратора из Москвы

В спецслужбе утверждают, что сеть организовал бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году, при выезде в Россию его завербовали сотрудники ФСБ.

СБУ назвала имя куратора сети из Москвы – это кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется по Украине. В 2015–2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ, у него был позывной Мангуст, сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в агентурную сеть входили сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывший чиновник облгосадминистрации.

“Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через разработанные ФСБ закрытые каналы электронной связи. За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение”, – сказано в сообщении.

Оперативники СБУ провели обыск у подозреваемых. У них изъяли компьютерную технику и средства связи с представителями ФСБ, российскую символику и денежные суммы в долларах, евро и российских рублях.

Резидента ФСБ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали, им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. По другим членам сети продолжаются следственные действия.

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