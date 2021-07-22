 

СБУ разоблачила агентов ФСБ в Херсонской области и назвала имя куратора из Москвы

22.07.2021, 11:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В спецслужбе утверждают, что сеть организовал бывший сотрудник регионального управления СБУ. Он уволился со службы в 2014 году, при выезде в Россию его завербовали сотрудники ФСБ.

СБУ назвала имя куратора сети из Москвы – это кадровый офицер ФСБ Виталий Король, который специализируется по Украине. В 2015–2016 годах он находился на оккупированной части Донецкой области в составе ротационной оперативной группы ФСБ, у него был позывной Мангуст, сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, в агентурную сеть входили сотрудник СБУ в Херсонской области, работник местной прокуратуры, сотрудник полиции, чиновник Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и бывший чиновник облгосадминистрации.

“Оперативники и следователи СБУ задокументировали многочисленные факты сбора и передачи информации через разработанные ФСБ закрытые каналы электронной связи. За переданную информацию резидент получал от российской спецслужбы ежемесячное денежное вознаграждение”, – сказано в сообщении.

Оперативники СБУ провели обыск у подозреваемых. У них изъяли компьютерную технику и средства связи с представителями ФСБ, российскую символику и денежные суммы в долларах, евро и российских рублях.

Резидента ФСБ и его агента из числа сотрудников СБУ задержали, им объявили о подозрении по ч. 2 ст. 28 (совершение уголовного преступления по предварительному сговору, организованной группой или преступной организацией) и ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. По другим членам сети продолжаются следственные действия. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

04.12 / Польский политик – Россию нельзя игнорировать, провоцировать и обижать — она большая и опасная

04.05 / Зеленский прибыл в Польшу на переговоры с Дудой

15.09 / Политолог назвал Иркутск лидером среди регионов по креативности предвыборной кампании

26.12 / Движение между Башкирией и Татарстаном ограничили из-за метели

01.09 / Британия направила истребители сопровождать самолет из-за телефона в туалете

10.06 / Турция пожаловалась на отказ США продавать ЗРК Patriot

29.08 / Турция отказалась остановить геологоразведку по требованию ЕС

21.03 / Водитель скорой помощи устроил стрельбу из-за конфликта на дороге в Москве

02.11 / В Украине пройдут игры мужского чемпионата Европы по волейболу 2023 года

14.01 / В Черновцах водителей маршруток хотят обязать включать классическую музыку

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика