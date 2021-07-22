Вайнштейна снова будут судить за изнасилования. Ему грозит 140 лет тюремного заключения

Обвинение в изнасиловании содержит 11 пунктов, в том числе:

четыре пункта насильственного изнасилования,

четыре пункта насильственного орального секса,

два пункта о сексуальных побоях с применением удерживания,

один пункт – обвинение в сексуальном насилии с применением силы.

Если экс-продюсера признают виновным, его грозит 140 лет тюремного заключения.

Ожидается, что судебные слушания начнутся не позже ноября 2021 года. Сам Вайнштейн отрицает все обвинения, а представитель экс-продюсера подчеркнула, что “все сексуальные контакты в его жизни происходили по взаимному согласию”.

Контекст:

В начале октября 2017 года газета The New York Times опубликовала расследование о сексуальных домогательствах Вайнштейна в отношении актрис и подчиненных, которые, по данным издания, продолжались в течение нескольких десятков лет.

24 февраля 2020 года в Нью-Йорке присяжные признали Вайнштейна виновным в преступных действиях сексуального характера в отношении одной женщины и изнасиловании другой. Обвинение основано на показаниях бывшей ассистентки продюсера Мириам (Мими) Хейли, которая заявила, что Вайнштейн принудил ее к оральному сексу в 2006 году, и на показаниях актрисы Джессики Манн. Последняя утверждала, что Вайнштейн изнасиловал ее в 2013 году.

О домогательствах и насилии со стороны Вайнштейна в целом заявили более 80 женщин. Дело режиссера дало старт движению #MeToo, в рамках которого женщины в соцсетях рассказывали о домогательствах.

11 марта 2020 года суд на основании решения присяжных приговорил Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения.

5 апреля 2021 года стало известно, что адвокаты осужденного подали апелляцию, предоставив суду семь оснований для отмены обвинительного приговора.

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