Mercedes-Benz представил гибридный седан S 580 e в Европе

Немецкий автогигант Mercedes-Benz презентовал на европейском рынке гибридный седан S 580 e.

Вместе с тем под капотом автомобиля применили 3-литровый бензиновый двигатель с отдачей 367 л.с., а также электрическую установку на 150 л.с. мощности. Суммарная мощность нового седана S 580 e достигает 510 л.с. Автомобиль оснащается 9-ступченатой автоматической трансмиссией. Седан S 580 e получил ценник от 123 тысяч евро в базовой версии.

С такими параметрами автомобиль разгоняется до сотни за 5,2 секунд, а максимальный запас хода на электротяге достигает 113 км. Напомним, осенью состоялась премьера электрического внедорожника Mercedes-Benz G-Class. В компании пока не сообщают подробности о гибридном седане.