АВТОВАЗ приостановит выпуск LADA Granta до середины августа 2021 года

Компания АвтоВАЗ сообщила о необходимости приостановки сборки модели LADA Granta в ближайшие дни.

Причина данного решения состоит в имеющихся проблемах с поставкой комплектующих, из-за которых часть сотрудников отправлены в отпуск. Предполагается, что возобновление серийного выпуска начнется к середине августа, когда персонал снова вернется на заводы. Вместе с тем модель LADA Granta пользуется достаточно высоким спросом на отечественном рынке.

В компании намерены выплатить компенсацию для сотрудников, которые вынуждены пребывать на простое по причине отсутствия запчастей для выпуска новых автомобилей. Пока производитель не комментирует данные проблемы, выраженные в остановке производства модели.