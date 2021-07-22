Эксперты назвали причины возможного отзыва сотрудников из отпуска

Работодатель в случае необходимости может вызвать сотрудника из законного отпуска. Однако это может случиться только по согласию самого работника.

По словам преподавателя Университета «Синергия» Натальи Пшеничниковой, в случае, если заболел замещающий сотрудник, то работодатель в праве вызвать того, кто находится в отпуске. Также основанием для прерывания отдыха может стать внезапная проверка налоговой службы или поломка технологического оборудования. При этом, дни отпуска, которые были не использованы, должны перенести на другой период или прибавлены к законному отдыху в следующем году.

Как пишет издание iReactor, отозвать работника из отпуска можно только в том случае, если одна из частей отдыха была не менее двух недель.