 

Эксперты назвали причины возможного отзыва сотрудников из отпуска

22.07.2021, 11:02, Разное
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Работодатель в случае необходимости может вызвать сотрудника из законного отпуска. Однако это может случиться только по согласию самого работника.
По словам преподавателя Университета «Синергия» Натальи Пшеничниковой, в случае, если заболел замещающий сотрудник, то работодатель в праве вызвать того, кто находится в отпуске. Также основанием для прерывания отдыха может стать внезапная проверка налоговой службы или поломка технологического оборудования. При этом, дни отпуска, которые были не использованы, должны перенести на другой период или прибавлены к законному отдыху в следующем году.

Как пишет издание iReactor, отозвать работника из отпуска можно только в том случае, если одна из частей отдыха была не менее двух недель.



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