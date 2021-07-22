Китай не хочет сотрудничать с ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19

По словам Цзэна Исинь, который является заместителем NHC (Нацкомитет по здравоохранению), Китай не хочет сотрудничать с ВОЗ по расследованию происхождения опасного COVID-19. Речь идет о втором этапе проверок.

Тедрос Гебреиесус, возглавляющий ВОЗ, заявил, что версию лабораторного происхождения коронавирусной инфекции отрицать пока рано. Ученые выдвигают различные предположения по поводу природы появления COVID-19, но пока ни одна теория не получила однозначного подтверждения.

Представители ВОЗ призывают китайскую сторону к сотрудничеству. Они хотят инициировать проведение проверки в Ухани в лаборатории, где были выявлены первые случаи заражения вирусом. Как пишет издание «Слово и Дело», Китай сотрудничать отказался.