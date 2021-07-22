 

Китай не хочет сотрудничать с ВОЗ по расследованию происхождения COVID-19

22.07.2021, 11:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Цзэна Исинь, который является заместителем NHC (Нацкомитет по здравоохранению), Китай не хочет сотрудничать с ВОЗ по расследованию происхождения опасного COVID-19. Речь идет о втором этапе проверок.
Тедрос Гебреиесус, возглавляющий ВОЗ, заявил, что версию лабораторного происхождения коронавирусной инфекции отрицать пока рано. Ученые выдвигают различные предположения по поводу природы появления COVID-19, но пока ни одна теория не получила однозначного подтверждения.

Представители ВОЗ призывают китайскую сторону к сотрудничеству. Они хотят инициировать проведение проверки в Ухани в лаборатории, где были выявлены первые случаи заражения вирусом. Как пишет издание «Слово и Дело», Китай сотрудничать отказался.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

02.07 / Мнение: В интересах расового исцеления

05.01 / Дай лапу, друг: как лечит душу канистерапия

01.12 / Чубайс предложил ввести налог на материнство

03.06 / Способствует росту волос и увлажняет их стержень: как использовать касторовое масло для ухода за волосами

14.11 / Талисманом Министерства транспорта России стал глубоководный удильщик

23.03 / Депутаты Госдумы намерены запретить россиянам подозревать представителей власти в еврейском происхождении

10.08 / Валерий Сюткин стал отцом в четвертый раз

27.05 / После “Бархатной” революции, министр финансов [а впоследствии – президент] Чехии Вацлав Клаус секретно выдал Советскому Союзу ссуду на 1,3 миллиарда долларов

14.10 / Водитель «Жигулей» после ДТП с грузовиком в Петергофе попал в больницу

03.07 / Латвия вслед за Литвой усилила охрану на границе с Беларусью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика