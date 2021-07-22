 

Телеведущая Роза Сябитова раскрыла причину роста количества разводов в РФ

22.07.2021, 11:02, Разное
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В ходе одного из интервью Роза Сябитова порассуждала о причине, которая привела к росту количества разводов в РФ. По словам телеведущей, произошли существенные изменения не только в семьях, но и в общественной жизни.
Роза Сябитова считает, что разводы участились из-за самоизоляции и пандемии коронавируса. Парам, которые привыкли к определенному ритму и графику, пришлось много времени проводить вместе. Не все были к этому готовы, поэтому отношения не выдержали проверку на прочность. Обычно все члены семьи видятся редко, поэтому они не смогли быть постоянно вместе на карантине.

Как пишет издание «Слово и Дело», знаменитая телесваха убеждена, что молодое поколение расторгает брак, так как «не умеет притираться».

Ранее она обсуждала с поклонниками тему измен супруга во время беременности. Роза Сябитова сама была в такой ситуации с первым супругом. Она высказала две точки зрения: духовную и научную, призвав фолловеров высказаться по поводу этого. По ее мнению, следует принять позицию духовенства. Во время беременности, как считает звезда, организм женщины должен быть ориентирован на вынашивание ребенка. Она отметила, что в этот важный период не спариваются даже животные, чтобы не спровоцировать выкидыш и не занести какую-то инфекцию.



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