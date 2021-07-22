 

Зеленский назвал темы переговоров с Байденом

22.07.2021, 10:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем твиттер-аккаунте Владимир Зеленский написал, что с нетерпением ждет встречу с Джо Байденом. Украинский лидер назвал США главным стратегическим партнером Незалежной. Он надеется на откровенный разговор и яркую дискуссию с хозяином Белого дома.

Зеленский собрался обсудить с Байденом “угрозу”, которую представляет “Северный поток – 2” для Украины, а также проблемы экономического развития страны. Лидер Незалежной хочет поговорить и о мире в Донбассе. Тема “возвращения” Крыма также не будет забыта на переговорах глав двух государств.

Напомним, накануне стало известно, что Зеленский прилетит в Вашингтон 30 августа. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отметила, что Байден очень ждет встречу с украинским лидером. По ее словам, эти переговоры покажут нерушимую поддержку со стороны США независимости и территориальной целостности Украины.

Ранее советник главы Офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что Украина может начать сотрудничество с Китаем, если дружба с Западом, в частности – с США, в итоге окажется бесполезной. Он считает, что в Поднебесной помогут справиться с Россией.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.04 / Мнение: О капитуляции Путина

07.06 / Марина Зудина подтвердила, что Павел Табаков впервые стал отцом: официальный комментарий

17.12 / Путин об “отравлении” Навального: Кому он нужен?

16.07 / Знаменитости в России — анонимы в Израиле

19.05 / Вышли Nokia C20 Plus и Nokia C30 — самые «живучие» смартфоны компании в истории бренда

02.04 / “Неадекватный”: эксперт оценил вождение Эдварда Била

13.01 / Аэропорт Внуково заявил о своем банкротстве. С 16 января все заграничные рейсы будут перенаправляться в международный аэропорт Магадана

11.06 / Начало репрессивной эпохи

22.08 / Личное: Иван мне друг, но… Сидеть не хочется!

27.12 / Эксперт рассказал, как избежать новогоднего похмелья

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика