Мнение: К вопросу урегулирования конфликта в Донбассе

К вопросу урегулирования конфликта в Донбассе

Наделавшее немало информационного шума интервью куратора украинского направления Дмитрия Козака в очередной раз обозначало, что осознание объективно сложившихся проблем дипломатического урегулирования войны на Донбассе никак не приближает к каким-либо качественным изменениям сложившихся тенденций и выходу из тупика. В достаточно пространном интервью Козак в очередной раз подтвердил, что стороны, как и ранее, сохраняют разное прочтение основных пунктов Минских соглашений, при этом:

1. Украина, заявляя приверженность Минским соглашениям, на деле профанирует и саботирует их выполнение. Делается это Зеленским и его окружением в том же стиле, что и во времена Порошенко, при этом отличий Зеленского от Порошенко не слишком много. Не выходит из Минских соглашений Украина лишь по причине опасений, что это приведет к частичному снятию санкций против РФ со стороны Европейского Союза.

2. Европа все это прекрасно видит и понимает, но занимает лукавую позицию, так же на словах поддерживая Минские соглашения, но де-факто поддерживая действия Украины, направленные на их профанацию. То, что МИД РФ периодически указывает на эту «двойственность», никак не мешает Европе продолжать занимать откровенно лицемерную позицию, благо двойные стандарты достаточно типичны для европейской политики.

3. ДНР и ЛНР, как стороны дипломатического урегулирования, совершенно осознанно из процесса исключаются, хотя это закреплено в Минских соглашениях. Попытки Москвы заставить Киев вести переговоры с народными республиками Донбасса подчеркнуто игнорируются Киевом при полной поддержке этого игнорирования Вашингтоном и Брюсселем. Сценарий, когда РФ ведет переговоры с США и ЕС, а Украина ведет переговоры с ДНР и ЛНР, который отражал бы разные уровни конфликта на Украине, США ни в каком виде допускать не хотят, пытаясь настаивать через киевских марионеток на том, что Москва должна решать проблему войны с Украиной, фактически соглашаясь с тезисом, что Россия воюет с Украиной, хотя де-факто на территории Украины идет конфликт между США и РФ за влияние на Украину, где США действуют руками киевского режима, а РФ – руками ДНР и ЛНР.

4. Попытки же переставить местами пункты Минских соглашений в более выгодный для Украины порядок (поставив первым номером сдачу границы ДНР и ЛНР с Россией Украине) блокируются Россией, которая, как и 6 лет назад, предлагает действовать в порядке очередности, утвержденном в 2015-м году.

5. Нормандский формат в силу «особенностей» позиции европейцев также не может послужить ни подспорьем, ни заменой Минским соглашениям, оставаясь еще одним дипломатическим «плацебо», которое не способно продвинуть процесс урегулирования, оставаясь говорильней в стиле «договорились договариваться дальше». Собственно, поэтому в последнее время его участники и не спешат собираться, так как разговаривать особенно не о чем – позиции давно обозначены, и они не пересекаются.

6. Зеленский не оправдал надежд, фактически обманув своих избирателей. В отличие от Порошенко, в Москве его не называли «лучшим выбором украинского народа» и столь длительных иллюзий на его счет не питали. Уже на 2-й год президентства Зеленского даже обывателям стало очевидно, что он всего лишь марионетка, которая продолжает уже знакомый курс на поддержание управляемого конфликта ценой любых издержек, которые оплачивала Украина. Поэтому нет ничего удивительного в том, что за последний год в Москве уже несколько раз официально заявляли, что с Зеленским разговаривать по большому счету не о чем, несмотря на попытки Зеленского напроситься на переговоры с Путиным. В этом, конечно, есть некоторое отличие от времен Порошенко, с которым пытались договориться через украинских олигархов.

В силу вышесказанного дипломатическое урегулирование на Донбассе не ожидается, так как США не откажутся от сценария управляемой войны на Донбассе, которая ослабляет и РФ, и ЕС. Поэтому вялотекущая позиционная война на Донбассе будет продолжаться по «карабахскому сценарию» с неизбежными жертвами и разрушениями.

Вялотекущей она будет оставаться опять же в силу того, что наступление ВСУ с целью ликвидации ДНР и ЛНР приведет к вмешательству частей Южного военного округа и повторению историй с котлами 2014-2015 годов. Украину на этот счет несколько раз предупреждали, а как показали недавние проверки боевой готовности, проводившиеся у границ с Украиной, ВС РФ могут достаточно быстро резко нарастить группировку в непосредственной близости от ДНР и ЛНР, что служит достаточной военной страховкой для военно-политического выживания республик.

Россия, разумеется, никогда не признавала военной помощи республикам Донбасса, но те, кто хорошо знаком с устройством армий народных республик и особенностями «военторга» 2014-2015 годов, прекрасно знают, что без военной поддержки армии ДНР и ЛНА не останутся. При этом текущее состояние 1-го и 2-го армейских корпусов в ряде моментов оставляет желать лучшего, что опять же говорит об ограниченности той поддержки, которую оказывает Россия. При этом не стоит забывать, что по другую сторону линии фронта все активнее разворачивается военная деятельность США и НАТО, которые наращивают свое военное присутствие на Украине на ротационной основе, укореняя свое влияние на Украине. Разумеется, при всех официальных отрицаниях Россия не может не реагировать на эту активность, поэтому говорить о том, что Россия бросит республики с военной точки зрения – не приходится.

В дипломатическом же отношении Россия, как и ранее, официально отказывается интегрировать ДНР и ЛНР в свой состав, при этом де-факто интеграционные процессы на практике как шли, так и идут, и вопросы с раздачей паспортов (которые сдерживались искусственно) служат цели подготовки запасного варианта, который может быть реализован, если будет принято окончательное решение по реализации осетино-абхазского сценария. Триггером такого решения может, конечно, послужить наступление ВСУ, которое будут трактовать через призму геноцида и примера Сребреницы, о чем уже было официально заявлено. Стоит помнить, что при признании Южной Осетии и Абхазии Россия ссылалась в том числе на Косовский прецедент. В случае с Донбассом заранее анонсировано, что в качестве предлога и повода для прямого военного вмешательства будут события, которые Москва будет трактовать как аналог Сребреницы. Данные анонсы и предупреждения на текущем этапе прозрачно намекают, что попытка наступления приведет Украину к печальным последствиям.

В отношении же интеграции Донбасса с Украиной по Минским соглашениям или их гипотетическим аналогам, на текущем этапе они выглядят совершенно невероятными в силу того курса, который США руками киевских марионеток проводят на Украине. Фактически, в Киеве действует квази-нацистский режим, который проводит максимально русофобскую политику, встроенную в «политику сдерживания России», которую проводят США. Сдача Донбасса такому режиму будет означать не только ликвидацию ДНР и ЛНР, но и отказ РФ от какого-либо влияния на Украине. Фактически, Россия тем самым выполнит требования ультиматума Обамы.

Как явствует из официальных заявлений Кремля и МИД РФ, такой вариант даже не рассматривается, и Кремль по-прежнему рассматривает вариант с интеграцией как некую реализацию «боснийской схемы», когда образуется некая децентрализованная нейтральная Украина, которая никуда не вступает, и где ДНР и ЛНР служат гарантией того, что никуда Украина не вступит и в дальнейшем. Эта цель лежит на поверхности, и в таком виде ДНР и ЛНР в нацистской Украине, конечно же, никак не появятся. Предпосылок к изменению текущего курса на Украине пока что не ожидается в силу того, что США не готовы отказаться от использования Украины против России.

Разумеется, есть давно обсуждаемый гипотетический сценарий, когда США идут на некие уступки РФ в интересах борьбы против Китая, как главной угрозы американской гегемонии. В связи с этим и были ожидания от переговоров Байдена и Путина в Женеве. Но в силу умонастроения американского истеблишмента отказаться от Холодной войны против РФ США принципиально не способны как по идеологическим, так и по финансовым соображениям, так как на этой Холодной войне уже завязано слишком много интересов американского ВПК и финансового капитала. Поэтому просто так отказываться от Украины США, конечно же, не намерены, в чем не так давно было не сложно убедиться на примере провокаций НАТО в Черном море и использования территории Украины для многочисленных военных учений, имеющих явную антироссийскую направленность.

Резюмируя интервью Козака, можно отметить, что он в очередной раз описал в общем-то очевидные причины, почему буксует дипломатическое урегулирование, но не предложил каких-то внятных путей выхода из тупика, кроме набора благопожеланий, которые на мой взгляд никак не могут переломить текущие тенденции использования США Украины в качестве антироссийского плацдарма и инструмента.

Специально для ИА "АСД"

https://asd.news/articles/ukraina/ukraina-kak-instrument/ – цинк

PS. В качестве иллюстрации к вышесказанному. В Кремле вчера уточнили, что подготовка к встрече с Зеленским не ведется.

И еще на украинскую тематику из накопившегося.

1. Как был сбит Боинг – https://flb.ru/1/4366.html Интересная попытка увязать многочисленные свидетельства наличия украинских боевых самолетов на месте гибели малазийского "Боинга" с версией с "Буком" (которая никак не объясняет показания свидетелей).

2. Зеленский подмахнул "закон https://www.president.gov.ua/ru/news/prezident-pidpisav-zakon-pro-korinni-narodi-ukrayini-69677 о коренных народах Украины", где отсутствуют русские. Собственно, это еще одна причина, почему никакого прогресса с урегулированием при Зеленском не ожидается.

3. В Новомиргороде в соревновании по стритболу приняла участие команда "Гитлеровцы" – https://www.facebook.com/profile.php?id=100001272855085 После возникшего скандала, команду заставили поменять название. Поменять дерьмо в головах на нечто более полезное гораздо сложнее.

4. В Херсоне освободили двух нацистов пытавшихся поджечь местную синагогу https://ukraina.ru/opinion/20210722/1031893194.html Это норма.

5. Посол Китая пишет письмо Медведчуку с обещаниями продолжать контакты КПК с ОПЗЖ и Медведчуком лично.

Попытки заигрывать с Китаем со стороны Зеленского вряд ли включали в себя подобные поздравления.

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