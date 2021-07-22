Россия попросила ЕСПЧ обязать Украину прекратить водную блокаду Крыма

Общий ущерб от перекрытия украинской стороной Северо-Крымского канала составил более 1,4 трлн рублей, сам факт водной блокады является «широкомасштабным нарушением прав» крымчан и гостей полуострова, говорится в межгосударственной жалобе РФ в ЕСПЧ против Украины.

«По оценкам рабочей группы Государственного Совета Республики Крым, сумма ущерба, нанесенного бюджету Республики Крым и местным бюджетам в результате перекрытия Украиной в мае 2014 года Северо-Крымского канала, составляет 819,52 миллиардов рублей, в том числе по отрасли «Коммунальное хозяйство» – 420 миллиардов рублей, по отрасли «Водное хозяйство» – 104,58 миллиардов рублей, по отрасли «Сельское хозяйство и рыболовство» – 277,6 миллиардов рублей, по отраслям «Воспроизводство минерально-сырьевой базы» и «Лесное хозяйство» – 17,34 миллиардов рублей. Помимо этого, ущерб санаторно-курортной и туристической сфере Республики Крым составляет 586,5 миллиардов рублей», – заявили в Генпрокуратуре.

Водная блокада, по оценке Генпрокуратуры, представляет собой «широкомасштабное нарушение прав», закрепленных Европейской конвенцией о правах человека, «в отношении 2,5 миллионов постоянных жителей Крыма и нескольких миллионов приезжающих на отдых и лечение граждан РФ и других государств, в том числе Украины», передает РИА «Новости».

В ведомстве напомнили, что управление Верховного комиссара ООН по правам человека еще в марте 2016 года потребовало от Украины расследовать заявления о нарушениях прав человека во время блокады Крыма.

«В жалобе заявлено ходатайство о применении ЕСПЧ обеспечительных мер в соответствии с правилом 39 регламента, обязывающих Украину незамедлительно прекратить такие вопиющие нарушения, как блокировка поступления пресной воды в Крым», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Россия в четверг подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в ЕСПЧ – против Украины. Как пояснили в Генпрокуратуре, она «относится к событиям, последовавшим за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года».

В марте сообщалось о планах Крыма подать иск по водной блокаде. При этом юристы отмечали, что перспективы такого иска выглядят довольно сомнительными, ведь компенсировать ущерб в 1,47 трлн рублей украинцы не смогут. Однако, как сообщала газета ВЗГЛЯД, подача иска может принести РФ значительную политическую выгоду.

Напомним, Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке. При этом в Крыму удалось ликвидировать угрозу энергодефицита, устранить транспортную блокаду, а теперь власти намерены решить вопрос с водоснабжением региона, заявлял президент РФ Владимир Путин.