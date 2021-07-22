В ФРГ приветствовали договоренность с США по «Северному потоку – 2»

В Минэкономики и энергетики ФРГ приветствуют договоренность с США по «Северному потоку – 2» и привержены продлению транзита газа для Украины после 2024 года, заявили в ведомстве.

В министерстве сообщили, что «федеральный министр экономики (Петер) Альтмайер приветствует соглашение (по «Северному потоку – 2»)», передает РИА «Новости».

В 2019 году Германия, в частности, на базе минэкономики ФРГ вела переговоры вместе с Евросоюзом (ЕС), Россией и Украиной о новом договоре о транзите газа до 2024 года.

«Мы привержены продлению транзита газа через Украину после 2024 года (…) Соглашение также показывает, что Германия и США вновь сблизились», – отметили в ведомстве.

Ранее Украина попросила США продолжить борьбу с «Северным потоком – 2». Также Нафтогаз попросил принять Украину в НАТО из-за «Северного потока – 2».

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет.

Кроме того, Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ будет пытаться использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готовность поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

В Госдепе США заявили, что эти договоренности не означают отказа США от санкций против участников проекта, Вашингтон готов вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.