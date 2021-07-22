“Между ног Тарзана я еще кино не смотрела”, “Жеребец”. Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс
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Во время тренировки стриптизер несколько раз крупным планом запечатлел прикрытые трусами гениталии.
“Немного спорта”, – подписал он видео.
“Между ног Тарзана я еще кино не смотрела”, – отреагировали фолловеры.
“Там яйцо должно выкатываться в конце?” – предположили поклонники артиста.
“Это точно спорт?” – прокомментировали ролик пользователи сети.
“Жеребец”, – написали в комментариях подписчики Тарзана.
“Если вступление не смотреть, будто что-то другое качается, а не трицепс”, – поделились впечатлениями от просмотра читатели его блога.
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Контекст:
Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году.
Он женат. Супруга стриптизера – российская певица украинского происхождения Наташа Королева. У пары есть сын Архип (2002).
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