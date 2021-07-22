 

“Между ног Тарзана я еще кино не смотрела”, “Жеребец”. Муж Наташи Королевой крупным планом снял гениталии, качая трицепс

22.07.2021, 10:12, Новости дня
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Во время тренировки стриптизер несколько раз крупным планом запечатлел прикрытые трусами гениталии.

“Немного спорта”, – подписал он видео. 

“Между ног Тарзана я еще кино не смотрела”, – отреагировали фолловеры.

“Там яйцо должно выкатываться в конце?” – предположили поклонники артиста.

“Это точно спорт?” – прокомментировали ролик пользователи сети.

“Жеребец”, – написали в комментариях подписчики Тарзана.

“Если вступление не смотреть, будто что-то другое качается, а не трицепс”, – поделились впечатлениями от просмотра читатели его блога.

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Публикация от Сергей Глушко(Тарзан) (@tarzan___official)

Контекст:

Сергей Глушко начал работать стриптизером в ночных клубах под псевдонимом Тарзан в 1997 году. 

Он женат. Супруга стриптизера – российская певица украинского происхождения Наташа Королева. У пары есть сын Архип (2002).

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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