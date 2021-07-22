Врач неврологического отделения сообщил об особенностях заражения COVID-19 для “сов” и “жаворонков”

Невролог Эркин Шамсиев рассказал, что люди-“жаворонки”, привыкшие рано просыпаться, в случае заражения коронавирусом могут наоборот, проявлять бодрствование по ночам, став “совами”.

По словам врача, после перенесеннного заболевания коронавирусом, у пациентов часто проявляется энцефалопатия. Нарушается функция головного мозга из-за дистрофических изменений в его тканях.

Специалист заявил, что при такой симптоматике людям выписываются препараты седативного действия, которые помогают справляться с проблемами психического и психологического характера.

Для нивелирования последствий, пациенту, перенесшему коронавирус, необходимо укреплять иммунную систему: сбалансированно питаться, подключать физическую активность, отказаться от табачных изделий и спиртных напитков.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцинация от коронавируса также является необходимой профилактической мерой. Ситуация с коронавирусной инфекцией, а также другие события обсуждались на совещании с правительственным аппаратом по видеосвязи, пишет интернет-издание “Народные Новости”.