 

Врач неврологического отделения сообщил об особенностях заражения COVID-19 для “сов” и “жаворонков”

22.07.2021, 10:08, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Невролог Эркин Шамсиев рассказал, что люди-“жаворонки”, привыкшие рано просыпаться, в случае заражения коронавирусом могут наоборот, проявлять бодрствование по ночам, став “совами”.
По словам врача, после перенесеннного заболевания коронавирусом, у пациентов часто проявляется энцефалопатия. Нарушается функция головного мозга из-за дистрофических изменений в его тканях.

Специалист заявил, что при такой симптоматике людям выписываются препараты седативного действия, которые помогают справляться с проблемами психического и психологического характера.

Для нивелирования последствий, пациенту, перенесшему коронавирус, необходимо укреплять иммунную систему: сбалансированно питаться, подключать физическую активность, отказаться от табачных изделий и спиртных напитков.

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что вакцинация от коронавируса также является необходимой профилактической мерой. Ситуация с коронавирусной инфекцией, а также другие события обсуждались на совещании с правительственным аппаратом по видеосвязи, пишет интернет-издание “Народные Новости”.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

09.11 / Мужчина обнаружил возле дома «бессмертное существо»

23.10 / Мнение: Турция и Украина – совместная стратегия против РФ

09.10 / Мнение: Порошенко продавал оружие террористам в Сирию

03.11 / Соперник Лукашенко о кризисе в Белоруссии: Следствие пофигизма

07.02 / Составлен ТОП-5 лучших смартфонов стоимостью до 12 тысяч рублей

08.01 / Депутаты запретили женщинам шутить над мужчинами

21.08 / Киркоров вступился за обвиняемую в крахе карьеры Легкоступовой Аллу Пугачеву

28.02 / Новые квартиры для ветеранов, туманные перспективы «Аэрофлота» в Европе, путешествие из КНДР на дрезине и новый посол Белоруссии в России в нашей еженедельной рубрике «Панорама недели»

30.07 / Мнение: О том, спасут ли Россию бесплатные деньги

07.09 / Мнение: Примеры рыбалки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика