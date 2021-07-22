 

Перечислены самые эффективные способы организации идеального микроклимата в квартире

22.07.2021, 10:08, Разное
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Нормальный температурный режим воздуха и влажности – базовые критерии для создания комфортного микроклимата внутри жилого помещения.
Также с этой целью нужно систематически очищать воздух, повышая насыщение кислородной составляющей. Управляющий компании Thermostore Александр Шмигановский отметил, что температура в доме или квартире от 18 до 22 градусов, а влажность — не ниже 40% – это оптимум, независимо от сезона за окном.

Важным элементом для организации лучших микроклиматических условий, является кондиционер. Но важно понимать, что к покупке такого прибора необходимо подойти ответственно, выбрав качественную систему с мощными деталями фильтрации.

Также актуальной составляющей поддержания здорового баланса климата в помещении соответствует разумное использование электронагревательного оборудования. Особенно это касается холодного периода года, пишет интернет-издание “Народные Новости”.



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