Перечислены самые эффективные способы организации идеального микроклимата в квартире

Нормальный температурный режим воздуха и влажности – базовые критерии для создания комфортного микроклимата внутри жилого помещения.

Также с этой целью нужно систематически очищать воздух, повышая насыщение кислородной составляющей. Управляющий компании Thermostore Александр Шмигановский отметил, что температура в доме или квартире от 18 до 22 градусов, а влажность — не ниже 40% – это оптимум, независимо от сезона за окном.

Важным элементом для организации лучших микроклиматических условий, является кондиционер. Но важно понимать, что к покупке такого прибора необходимо подойти ответственно, выбрав качественную систему с мощными деталями фильтрации.

Также актуальной составляющей поддержания здорового баланса климата в помещении соответствует разумное использование электронагревательного оборудования. Особенно это касается холодного периода года, пишет интернет-издание “Народные Новости”.