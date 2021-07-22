Ученые: COVID-19 может запустить в организме процесс преждевременного старения

По словам невролога Эркина Шамсиева, люди, переболевшие COVID-19, могут столкнуться с процессом преждевременного старения. Этот факт был выявлен по время проведения исследования.

Когда у пациентов диагностируют поражение легких, нарушается газообмен. Этот процесс негативно сказывается на транспортировке кислорода к головному мозгу. Однако исследователи убеждены, что процесс преждевременного старения возможно предотвратить. Тем людям, которые переболели коронавирусом, нужно улучшать качество жизни.

Эркин Шамсиев рассказал, что необходимо отдавать предпочтение правильному питанию, контролировать вес, побольше гулять на свежем воздухе, отказаться от употребления алкогольных напитков и сигарет. Кроме этого, важны занятия спортом и плавание. Как пишет издание iReactor, тем, кто страдает от авитаминоза, нужно больше вводить в свой рацион фруктов и овощей.