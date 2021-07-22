 

“Бывают претензии”: Лукашенко о “красных линиях” в отношениях России и Белоруссии

22.07.2021, 10:02, Разное
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На этой неделе Александр Лукашенко беседовал с журналистом арабоязычного телеканала Sky News Arabia. Тогда президент Белоруссии рассказал, что у него установились весьма добрые и тесные отношения с Владимиром Путиным. Мол, они очень хорошо понимают друг друга.

Вместе с тем у России и Белоруссии “бывают претензии” друг к другу, но есть “красные линии”, за которые никто не заходит, отметил Александр Григорьевич. Он считает, что оборона и безопасность стран – святое дело. Лукашенко рассказал, что именно об этом он говорил с Путиным во время недавних переговоров.

Раскрывая темы последней встречи с российским лидером, президент Белоруссии также уточнил, что была достигнута договоренность о цене на углеводороды на 2022 год. Также, по словам Александра Григорьевича, обсуждались поставки белорусской продукции в Россию и другие экономические вопросы.

Напомним, недавно Александр Лукашенко в очередной раз заявил, что Запад, в частности – США и ЕС, планировал уничтожить независимую Белоруссию, устроив революцию, однако ее удалось предотвратить. Политик отметил, что американцы и европейцы потерпели провал.



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