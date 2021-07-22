 

Минсельхоз ищет способы стабилизировать цены на овощи

22.07.2021, 10:02, Разное
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Резкое повышение цен на продукты заметили не только простые россияне. Ранее внимание на эту ситуацию обратил сам глава государства – он отметил, что в стране сейчас особо остро стоит вопрос о росте цен на такие овощи, как картофель, лук, капуста, свекла и морковь.

Теперь Минсельхоз стал искать способы снижения стоимости овощей. В ведомстве провели заседание, на котором обсуждалось, что можно предпринять в данной ситуации. Замминистра Джамбулат Хатуов отметил, что сейчас в нашей стране больше половины открытого грунта реализуется через трейдеров и посредников. Эту ситуацию надо менять, так как она негативно отражается на розничной стоимости выращенных таким образом овощей.

Чиновник поручил увеличить количество сельско-хозяйственных ярмарок по всей стране, а также обратил внимание местных органов управления аграрно-промышленного комплекса на то, что им необходимо решить проблему логистики – об этом сообщил телеканала “360”.

Также в Минсельхозе выразили готовность поддержать меру по увеличению компенсации части затрат на создание овощехранилищ в таких регионах, как Дальний Восток и Арктика.

Напомним, что ранее о способах сдержать рост цен на продукты заговорили также депутаты от партии “Единая Россия”.



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