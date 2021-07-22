Москва пообещала принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана

Москва при необходимости может принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

Руденко заявил, что при необходимости РФ «предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества», передает РИА «Новости».

По его словам, по линии оборонных и погранведомств РФ и Таджикистана ведутся интенсивные контакты, активно задействуется инструментарий ОДКБ.

«Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения», – подчеркнул замминистра иностранных дел.

Он добавил, что Москва продолжит оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана в дальнейшем.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ», – заверил Руденко.

Он также указал, что северные провинции Афганистана из-за поспешного вывода войск США из страны стремительно превращаются в новую «горячую точку», талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном, а международные террористические организации укрепляются на севере страны. Наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

«В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство», – отметил замглавы МИД.

Он добавил, что непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии.

«Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам Совместном заявлении», – подчеркнул Руденко.

Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане усилили 17 БМП-2 на фоне ситуации в Афганистане.