 

Москва пообещала принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана

22.07.2021, 9:44, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Москва при необходимости может принять меры для недопущения агрессии против Таджикистана, для этого российские военные на 201-й военной базе в республике проводят плановые и внеплановые учения, сообщил замглавы МИД Андрей Руденко.

Руденко заявил, что при необходимости РФ «предпримет все необходимые меры для недопущения агрессии или территориальных провокаций в соответствии с духом российско-таджикистанского стратегического партнерства и союзничества», передает РИА «Новости».

По его словам, по линии оборонных и погранведомств РФ и Таджикистана ведутся интенсивные контакты, активно задействуется инструментарий ОДКБ.

«Российские военные, расквартированные на 201-й военной базе в республике, проводят плановые и внеплановые тактические учения», – подчеркнул замминистра иностранных дел.

Он добавил, что Москва продолжит оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана в дальнейшем.

«Мы, безусловно, продолжим оказывать помощь в укреплении обороноспособности Таджикистана, как в двустороннем формате, так и в рамках исполнения решения Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 сентября 2013 года по укреплению таджикско-афганской границы – ключевого инструмента обеспечения безопасности южных рубежей ОДКБ», – заверил Руденко.

Он также указал, что северные провинции Афганистана из-за поспешного вывода войск США из страны стремительно превращаются в новую «горячую точку», талибы (движение «Талибан» запрещено в РФ – прим. ВЗГЛЯД) уже контролируют почти всю границу с Таджикистаном, а международные террористические организации укрепляются на севере страны. Наблюдается стягивание к Афганистану иностранных террористов-боевиков из зон боевых действий на Ближнем Востоке и Севере Африки.

«В активной фазе находится процесс вербовки в ряды таких организаций выходцев из стран Центральной Азии. Рекордных высот достигло наркопроизводство», – отметил замглавы МИД.

Он добавил, что непрекращающаяся деградация обстановки в Афганистане несет прямую угрозу для Центральной Азии.

«Разделяем соответствующие опасения наших соседей по региону. Важность поддержания совместной скоординированной работы в целях минимизации негативного влияния указанных рисков на безопасность наших стран была, в частности, отмечена в ходе четвертой встречи глав внешнеполитических ведомств РФ и государств Центральной Азии в Ташкенте 16 июля и в принятом по ее итогам Совместном заявлении», – подчеркнул Руденко.

Ранее сообщалось, что российскую военную базу в Таджикистане усилили 17 БМП-2 на фоне ситуации в Афганистане.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

17.09 / Ущерб от коронавируса к концу 2021 года оценили в 7 трлн долларов

21.04 / Великобритания расширит “акт Магнитского” для борьбы с отмыванием денег из РФ – МИД

29.05 / Украина может разрешить возвращаться из Турции без ПЦР-тестов на COVID-19 – Минздрав Украины

13.10 / В РАН заявили о пройденном пике загрязнения воды на Камчатке

09.09 / “Голливуд, ты уткнешься в собственную задницу”. Кирсти Элли назвала диктаторскими новые правила отбора фильмов на “Оскар”

21.04 / Global Times – РФ — большой белый медведь, которого Запад не в состоянии переварить

23.11 / Bloomberg назвал наиболее востребованные вакцины от COVID-19

04.12 / Политика: Волонтеры в 2021 году станут ценным политическим активом

05.07 / Началась проверка после стрельбы под Веной с участием россиян

22.06 / Дзюба извинился перед Россией

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика