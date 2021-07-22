Российские военные прибыли в Брест для учений «Запад»

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22.07.2021, 9:44, Новости дня
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Первый эшелон с военнослужащими и техникой из РФ прибыл в Брест для участия в белорусско-российских стратегических учениях «Запад-2021».

«В Брест прибыл первый воинский эшелон с военнослужащими и техникой Российской Федерации. Им предстоит принять участие в совместном стратегическом учении вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации «Запад-2021», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы минобороны Белоруссии.

Стратегические командно-штабные учения «Запад-2021» пройдут на территории РФ и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу анонсировал массовое применение авиации на российско-белорусских учениях «Запад».



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