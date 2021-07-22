 

Езда на велосипеде продлевает жизнь пациентов с диабетом 2 типа — исследование

22.07.2021, 9:20, Разное
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Ученые из Центра исследований физической активности Дании проанализировали данные около 7,5 тысячи взрослых пациентов с диабетом 2 типа, которые были включены в Европейское когортное исследование рака и питания. Все участники прошли обследование здоровья и предоставили информацию о своем образе жизни и физической активности в 1992-1996 годах, повторные данные были собраны до 2011 года.

Выяснилось, что у людей, регулярно ездивших на велосипеде, вероятность смерти от всех причин была на 24% меньше в течение пятилетнего периода по сравнению с теми, кто этого не делал. Наибольшую пользу от этой физической активности, в первую очередь для снижения сердечно-сосудистых рисков, имели те участники, которые катались на велосипеде от 150 до 299 минут в неделю.

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Дополнительный анализ данных 5,4 тысячи добровольцев, наблюдения за которыми велись 10,7 года, показал, что у тех, кто и в дальнейшем поддерживал этот вид физической активности, смертность от всех причин и сердечно-сосудистых заболеваний снизилась примерно на 35% по сравнению с другими участниками.

Ученые отметили, что у диабетиков, которые долгие годы регулярно катаются на велосипеде, риск смертности от всех причин и от сердечно-сосудистых заболеваний в среднем ничем не отличался от показателей среди здорового населения.

«Эти выводы подкрепляют подкрепляет эпидемиологические данные о пользе езды на велосипеде и убедительно свидетельствуют о том, что она может напрямую способствовать более долгой и здоровой жизни», — сообщили ученые.



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