 

“Полноценный безвиз, как в старые-добрые времена”. Нидерланды открывают границу для украинцев

22.07.2021, 9:18, Новости дня
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“Полноценный безвиз, как в старые добрые времена”, – отметил министр.

* Нідерланди відкриваються для українців з 9:00 22 липня згідно з рекомендацією Ради ЄС.

Повноцінний безвіз, як у старі-добрі часи *

Краіна за країною відновлюємо свободу подорожей цього літа.

Всі умови в’їзду до країн світу * https://t.co/EFdxgC7a7t

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) July 21, 2021

По данным, опубликованным пресс-службой МИД, поездки в Нидерланды с любой целью будут возможны для украинцев с биометрическими загранпаспортами без ограничений и без сертификатов о вакцинации от коронавируса или негативных ПЦР-тестов. Проходить самоизоляцию также не потребуется.

Перед регистрацией на рейс в Нидерланды авиакомпании дают пассажирам форму о состоянии здоровья, которую нужно заполнить и предъявить перед посадкой на рейс. Если на один из вопросов формы будет дан ответ “да”, авиакомпания не сможет пустить пассажира на борт, подчеркивают в МИД.

Скриншот: tripadvisor.mfa.gov.ua
Контекст:

Совет Европейского союза 15 июля официально внес Украину в список стран, безопасных для путешествий.

17 июля Дания открыла границы для украинцев. С 18 июля Германия разрешила въезд для украинцев. Также украинцы могут путешествовать в Эстонию, Литву и Латвию, Словакию. Помимо этого, для граждан Украины снова открыт Кипр.

С 26 июля для украинцев открывается Финляндия.

Еврокомиссия 3 мая этого года предложила странам – членам ЕС ослабить ограничения на въезд для поездок по несущественным причинам для иностранцев, которые привиты от коронавирусной инфекции. Порядок пересечения границ страны Евросоюза определяют самостоятельно. Органы ЕС дают лишь рекомендации. Послы 27 стран – членов Европейского союза 11 июня согласились открыть границы для туристов, полностью вакцинированных от коронавирусной инфекции.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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