Роскачество усомнилось в безопасности женского нижнего белья

Роскачество провело исследование женского нижнего белья 20 российских и зарубежных брендов и выяснило, что половина исследованных товаров не соответствует обязательным требованиям по безопасности, при этом большинство нарушителей – зарубежного производства.

В сообщении на сайте организации говорится, что «половина из исследованных товаров (трусы) не соответствует обязательным требованиям по безопасности, при этом большинство нарушителей – зарубежного производства, в основном из Китая, Шри-Ланки и Вьетнама».

Кроме того, состав ткани в ряде случаев не соответствовал указанному на этикетке, а окраска белья была неустойчивой к стирке и поту.

Содержание стирола в трусах одной китайской торговой марки оказалось почти в 10 раз выше нормы. Также низкую гигроскопичность продемонстрировало китайское нижнее белье четырех брендов и по одному образцу из Мьянмы, Вьетнама, Шри-Ланки, такой же недостаток – у одного белорусского и одного российского бренда.

«Продавцы и агрегаторы не имеют права торговать одеждой, не соответствующей требованиям технического регламента. Организациям и предприятиям всех форм собственности, осуществляющим реализацию таких товаров, необходимо изъять их из оборота и прекратить реализацию», – сообщила замруководителя Роскачества Елена Саратцева.

Организация предоставила информацию о нарушениях производителям, органам сертификации, а также в контрольно-надзорные органы.

Отмечается, что качественное белье в продаже тоже есть: это трусы российского производства трех торговых марок, по одному образцу – китайского, вьетнамского и бангладешского производителя. Три бренда, произведенные в Шри-Ланке, также полностью соответствуют российскому законодательству.

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