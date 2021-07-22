 

Ил-76 доставили первые БМП-2М на российскую военную базу в Таджикистан

22.07.2021, 8:50, Новости дня
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Самолеты Ил-76 начали доставку БМП-2М на военную базу РФ в Таджикистан для участия в совместных учениях воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана, информирует Центральный военный округ (ЦВО).

«Самолеты Ил-76 военно-транспортной авиации прибыли из РФ на аэродром Гиссар для доставки модернизированных боевых машин пехоты (БМП-2М) в 201-ю российскую военную базу, дислоцированную в Таджикистане», – передает РИА «Новости» сообщение ЦВО.

Партия из 17 модернизированных боевых машин поступит на вооружение мотострелковых подразделений до конца июля взамен более ранних модификаций.

БМП-2М имеют автоматическую систему управления огня, позволяющую командиру и наводчику действовать как единое целое в дневное и ночное время. Также БМП-2М оснащена приборами панорамного прицеливания и наблюдения, которые имеют функционал ночного видения. Установлена новая радиостанция Р-168 «Акведук», способная устойчиво работать в условиях радиоэлектронного воздействия со стороны противника. БМП-2М предназначена для транспортировки военнослужащих к переднему краю, повышения их мобильности, вооруженности и защищенности.

Модернизированные машины пехоты примут участие в совместном учении воинских контингентов России, Узбекистана и Таджикистана в период с 5 по 10 августа на полигоне «Харб-Майдон» в Хатлонской области республики Таджикистан, уточняет ЦВО.

Напомним, в среду командующий войсками ЦВО Александр Лапин заявил, что российская военная база в Таджикистане до конца июля получит 17 модернизированных БМП-2.



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