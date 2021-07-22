 

Суд наложил арест на имущество семьи депутата Ковпака

22.07.2021, 8:50, Новости дня
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Арбитражный суд Свердловской области арестовал имущество депутата Госдумы, вице-президента группы компаний «Кировский» Льва Ковпака, его жены Вероники Ковпак и отца – бизнесмена, совладельца сети магазинов «Кировский» Игоря Ковпака.

Арест затронул счета и денежные средства, всего арестовано более 1 млрд рублей, передает РИА «Новости».

Решение было вынесено в рамках банкротного дела по заявлению исполняющего обязанности конкурсного управляющего «Продовольственной компании» Константина Маркова, который пытается привлечь Ковпаков к субсидиарной ответственности (право взыскать долг с другого лица, если первое не платежеспособно).

В исковых документах указано, что Ковпак вывел в пользу своих компаний и фирм родственников более 600 млн рублей из средств ООО «Продовольственная компания» в счет оплаты недействительных сделок.

Ковпак попал в Госдуму в 2016 году, его избрали по Каменск-Уральскому одномандатному округу. В 2005 году он стал депутатом гордумы Екатеринбурга, затем вошел в состав Заксобрания Свердловской области. За 2020 год депутат задекларировал доход в 36 млн рублей.

Ранее инспекторами ДПС был задержан депутат Госдумы из Пермского края Алексей Бурнашов. По мнению инспекторов, он был не в состоянии управлять автомобилем. Ему предложили пройти медицинское освидетельствование, но он отказался.



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