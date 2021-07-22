Употребление красного мяса связали с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний



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В своей публикации ученые Оксфордского университета сообщили, что от ишемической болезни сердца, вызванной сужением коронарных артерий, ежегодно во всем мире погибают около 9 миллионов человек. До настоящего момента вопрос о том, увеличивает ли потребление мяса риск сердечно-сосудистых заболеваний, оставался дискуссионным.

Ученые провели обзор 13 крупных когортных исследований, в которых в общей сложности поучаствовало более 1,4 миллиона человек. Все добровольцы прошли детальную оценку пищевых привычек и рациона, состояние их здоровья отслеживалось в течение 30 лет.

Анализ данных показал, что каждые съеденные 50 граммов необработанного красного мяса в день сверх нормы (рекомендуемая ежедневная порция составляет 85 граммов) повышают риск ишемической болезни сердца на 9%. При увеличении потребления на 50 граммов обработанного мяса, например, бекона или ветчины, этот риск вырастает на 18%.

Авторы обзора также озвучили хорошие новости для тех, кто предпочитает курицу или индейку: потребление мяса домашней птицы в любых количествах не связано с вероятностью развития ишемической болезни сердца.

Ранее ученые Национального института рака США выяснили, что употребление красного мяса повышает риск умереть от восьми распространенных болезней, в том числе рака и диабета. Вероятность смерти у тех, кто ел красное мясо чаще всего, была на 26% выше по сравнению с теми, кто воздерживался от этого продукта в своем рационе. Для белого мяса зависимость была обратная – чем чаще участники исследования его употребляли, тем меньше был их шанс скончаться преждевременно — разница в смертности 25%.