Как в руки ФБР попал финансист, который заявлял, что является путешественником во времени

Карлссин был арестован по подозрению в инсайдерской торговле и доставлен на допрос. Вот там все это и превратилось в действительно странное дело. На допросе Карлссин быстро начал признаваться, однако то, что он сказал, было совсем не тем, что ожидалось.

Несколько лет назад в англоязычном Интернете появилась и стала популярной странная история о биржевом аналитике, который заверял, что является путешественником во времени.

Согласно этой истории, в 2003 году 44-летний американец по имени Эндрю Карлссин (Andrew Carlssin) привлек внимание ФБР и Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) – независимого агентства, которому поручено обеспечивать соблюдение закона против манипулирование рынком акций.

Предположительно их внимание привлекло то, что Карлссин внезапно и необъяснимо увеличил первоначальные инвестиции всего с 800 долларов до ошеломляющих 350 миллионов долларов всего за две недели, сделав серию очень рискованных инвестиций – в общей сложности 126 сделок с акциями.

Все эти сделки прошли для него без промедления и без единой ошибки, и все это в то время, когда рынок был в суматохе и был невероятно волатильным даже для самых опытных горячих трейдеров, так что удача Карлссина была сочтена крайне маловероятным и очень подозрительным случаем. Особенно учитывая огромную сумму денег, которую он заработал за такой короткий промежуток времени.

Далее Карлссин был арестован по подозрению в инсайдерской торговле и доставлен на допрос. Вот там все это превратилось в действительно странное дело.

На допросе Карлссин быстро начал признаваться, однако то, что он сказал, было совсем не тем, что от него ожидали услышать. Дело в том, что он рассказал, что является путешественником во времени.

"Хорошая шутка", – заявили дознаватели и снова начали допрос. И снова Карлссин ответил им то же самое, на этот раз заставив их в удивлении приподнять брови. Они поняли, что Карлссин совсем не шутит и что он полностью спокоен и серьезен.

Далее Карлссин заявил, что он прибыл сюда из 2256 года и, поскольку он знал историю фондового рынка, он мог легко путешествовать назад и во времени, чтобы воспользоваться этим для собственной денежной выгоды.

"Было слишком заманчиво сопротивляться такому шансу. В 2256 году знание о нестабильности фондового рынка стало настолько обычным явлением, что каждый, кто знает историю фондового рынка, может им воспользоваться. Я ничего не могу с собой поделать, и я пытался выглядеть естественно, заставляя себя терять немного денег здесь и немного там, но кажется, что я увлекся вашей окружающей средой", – сказал Карлссин.

Дальше было больше. Когда Комиссия по ценным бумагам и биржам якобы провела проверку биографических данных Карлссина, то она обнаружила, что никаких записей о его существовании до 2002 года нигде не было. Вообще ничего.

Это было очень сложно объяснить, но было еще сложнее поверить в его историю о путешествии во времени. Впрочем, когда дознаватели наконец стали расспрашивать Карлссина о том, где находится его Машина Времени, он отказался говорить об этом, а также отказался рассказывать о том, как именно работает эта Машина. Он заявил, что есть опасения, что эта технология попадет в чужие руки.

Далее Карлссин стал утверждать, что он мог бы дать всевозможные удивительные технологии, предсказания будущего и даже лекарство от СПИДа, если бы они просто отпустили его. Однако по прежнему не было никаких доказательств его слов и следователи все больше и больше верили в то, что перед ними психически больной человек.

Тем не менее, по-прежнему оставалось загадкой, откуда он взял информацию о нужных акциях и шансы на то, что он сделает так много правильных рискованных инвестиций в нужное время, были бесконечно малы. И он все также не называл никаких имен своих вероятных партнеров, потому что непреклонно придерживался своего рассказа о путешествии во времени.

Один из следователей SEC так комментировал это:

"Мы не верим в историю этого парня – он либо сумасшедший, либо патологический лжец. Но факт в том, что при первоначальных инвестициях всего в 800 долларов через две недели у него был портфель на сумму более 350 миллионов долларов. Каждая сделка, которую он совершал, была основана на неожиданном развитии бизнеса, что просто не может быть чистой удачей.

Единственный способ добиться этого – использовать незаконную инсайдерскую информацию. Мы все еще пытаемся выяснить источник информации о том, где Карлссин получает свою конфиденциальную информацию. Он будет сидеть в тюремной камере на острове Райкерс, пока не согласится отказаться от своих источников".

После этого неопознанный человек якобы появился из ниоткуда, чтобы внести залог за Карлссина в размере 1 миллиона долларов, а когда Карлссина выпустили, он просто исчез и больше никогда не попадал в поле зрения ФБР.

Учитывая, насколько все это потрясающе звучит, эта история стала сенсацией во всем мире и ее публиковали не только в блогах и соцсетях, но и комментировали в обычных газетах.

Впрочем, скептики в конце концов докопались до первоисточников и обнаружили, что нечто похожее было опубликовано на страницах газеты Weekly World News – бульварного развлекательного чтива с крайне сомнительными с точки зрения правдивости историями. Потом эта история каким-то чудом попала в новости Yahoo в раздел "Новости развлечений и сплетни", после чего была воспринята как реальная и зажила собственной жизнью.

Тем временем ФБР и SEC получали поток звонков с вопросами о таинственном Карлссине и им ничего не оставалось делать как все отрицать, что, к слову, скорее прибавляло истории вес, чем развенчивало ее.

Один представитель ФБР так комментировал это:

"Я очень сомневаюсь в правдивости рассказа. Я не знаю ни одного человека, который бы заработал 350 миллионов на фондовом рынке начав с 800 долларов. В любом из наших полевых офисов вполне мог быть человек с таким именем, арестованный за мошенничество – мы арестовываем сотни людей каждую неделю, но мысль о том, что там может быть путешественник во времени…

Мы получили огромное количество звонков из СМИ по этому поводу. Это было просто потрясающе. Конечно, мы должны были это изучить, но, насколько нам известно, это неправда. Эта история – чистая фантастика. В этом нет никакой правды. Это история из того же раздела, что и "Храм Элвиса, найденный на Марсе"".

Вдобавок ко всему, даже если бы он был реальным человеком, рассказ, который он представил, не только не имел абсолютно никаких доказательств, но и не имел особого смысла. Один комментарий к статье о Карлссине в Edinburgh Evening News довольно хорошо резюмирует это:

"Даже не путешественник во времени мог бы сказать ему, что получение прибыли от 126 последовательных сделок с высоким риском в течение двух недель обязательно привлечет его внимание. Несколько других указали бы, что любой путешественник во времени с половинным мозгом не потрудится вернуться в 2003 год, как раз тогда, когда фондовый рынок находится в свободном падении, и любой, кто действительно зарабатывает хоть какие-то деньги, будет выделяться из ландшафта как гигантский зеленый инопланетянин с двумя головами".

Впрочем, несмотря на все признаки, что эта история вероятно является фальшивкой, до сих пор огромное количество человек верят в нее.