Ляшко: В Украине не работают 40% пунктов вакцинации от коронавируса

По словам Ляшко, в Киевской области работает только 70 из 216 пунктов вакцинации. Кроме того:

в Закарпатской области – 42 из 213;

в Ивано-Франковской области – 44 из 121;

Кировоградской – 46 из 121;

Хмельницкой – 28 из 80;

Черкасской – 61 из 143;

Ровенской – 47 из 122;

Харьковской – 74 из 154;

Николаевской – 54 из 108;

Волынской – 43 из 87.

“Люди жалуются, что им отказывают в прививке из-за нехватки вакцин. Однако на региональных и местных складах сейчас находится 3 435 103 доз антиковидных вакцин. Из которых 961 142 доз – это вакцина CoronaVac, температурный режим хранения которой позволяет легко ее транспортировать, хранить и использовать в самых отдаленных точках”, – подчеркнул министр.

Ляшко признал, что не все люди, которые хотят вакцинироваться от COVID-19, могут получить прививку. В первую очередь, ситуация вредит людям из группы риска – пожилым и тем, кому сопутствующие болезни не дают возможности доехать до ближайшего центра массовой вакцинации.

“Я еще раз, теперь публично, прошу региональных руководителей департаментов здравоохранения организовать развоз вакцин со складов в каждый прививочный пункт и обеспечить их работу”, – заявил Ляшко.

Он также призвал украинцев сообщать о неработающих пунктах или случаях отказа от вакцинации граждан из-за отсутствия вакцин.

https://www.facebook.com/viktor.liashko/posts/2390379047760872

Контекст:

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield, AstraZeneca-SKBio и AstraZeneca), Pfizer/BioNTech (Comirnaty), Sinovac Biotech (CoronaVac) и Johnson & Johnson (Janssen).

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться теперь имеют право все желающие в возрасте от 18 лет. По состоянию на среду, 21 июля, прививки против коронавируса получило почти 2,78 млн человек, 1,5 млн завершили вакцинацию (получили две дозы).

Ляшко обещал, что до конца 2021 года все желающие в стране смогут вакцинироваться против коронавируса. При этом за лето прививки получат 5 млн украинцев, прогнозировал он.

По данным Минздрава, в Украине работает более 200 центров массовой вакцинации от COVID-19.

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