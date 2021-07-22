 

“Платим за последствия футбола”. В Риме резко выросло число заболевших COVID-19

22.07.2021, 7:30, Новости дня
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Отмечается, что заболеваемость в последнюю неделю резко, примерно в два раза, возросла по всей Италии, в основном из-за штамма “Дельта”.

Однако в итальянской столице 20 июля было зафиксировано 557 новых случаев болезни по сравнению со 122 случаями 11 июля, когда Италия обыграла Англию в финале Евро 2020. В Лацио зарегистрировано 681 новое заражение – самый высокий показатель среди 20 регионов Италии.

“Мы платим за последствия футбола”, – сказал Д’Амато, добавив, что ситуация в больницах пока находится под контролем. Он ожидает, что в ближайшие несколько дней число случаев заболевания еще больше возрастет в результате празднования футбольной победы, и в основном пострадают “молодые и непривитые” люди.

Контекст:

Финал Евро 2020 прошел 11 июля на стадионе “Уэмбли” в Лондоне. Он вмещает 90 тыс. зрителей, но из-за ковидных ограничений на матч пустили 67 500 человек, отмечало издание 20min.

В ВОЗ прогнозировали “разрушительные” последствия для здравоохранения из-за проведения финала Евро 2020.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 22 июля, в Италии подтверждено около 4,3 млн заболевших COVID-19. Умерло от этой болезни 127,9 тыс. человек. Страна находится на 10-м месте в мире по распространению коронавирусной инфекции, и на третьем в Европе – после Великобритании и Франции. 

28 июня власти Италии отменили требование обязательного ношения защитных масок на улице.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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