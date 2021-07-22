В июле боевики на Донбассе 27 раз запускали беспилотники, нарушая условия перемирия – украинская сторона СЦКК

Как сообщает украинская сторона Совместного центра контроля и координации, с начала июля зафиксировано уже 27 случаев пересечения линии разграничения беспилотниками боевиков.

Существует четкая связь между полетами БПЛА и прицельными обстрелами объектов гражданской инфраструктуры, домов мирных жителей на подконтрольной правительству Украины территории с использованием запрещенных минскими соглашениями артиллерийских систем и минометов”, – говорится в сообщении.

Уточняется, что маршруты полетов беспилотников, принадлежащих боевикам, практически совпадают с районами, где зафиксировано наибольшее количество нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.

“С начала июля количество запусков БПЛА российско-оккупационных войск с целью воздушной разведки и корректировки огня артиллерии увеличилось на 50%”, – добавили в СЦКК.

В то же время беспилотники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе систематически подвергаются действию “глушилок” во время полетов на временно оккупированной территории Украины.

Все указанные нарушения зафиксированы и задокументированы украинской стороной СЦКК, переданы в СММ ОБСЕ и органы предварительного расследования преступлений российских наемников на Донбассе.

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Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

29 июля 2014 года начала работу специальная мониторинговая миссия ОБСЕ – невооруженная гражданская миссия, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Миссия регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

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