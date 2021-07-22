Все российские вакцины признали эффективными против известных мутаций

Все вакцины от коронавируса, зарегистрированные в России, эффективны против известных мутаций коронавируса, сообщил руководитель филиала Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр Семенов.

«На данный момент времени мы можем быть уверены в том, что все российские вакцины – и тесты эти проводятся постоянно – защищают от известных вариантов коронавируса, но расслабляться нельзя», – приводит слова Семенова ТАСС.

Семенов подчеркнул, что темпы вакцинации от ковида – это «очень серьезное оружие» против появления таких вариантов.

Накануне директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус предупредил об угрозе появления более опасного, чем дельта-вариант, штамма нового коронавируса. Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что у новых штаммов коронавируса появились новые симптомы, а выраженное поражение легких наступает через три-четыре дня, а не шесть-семь, как раньше.