Более 200 тысяч жителей китайского Чжэнчжоу эвакуировали из-за сильного наводнения

Минимум 12 человек погибли в результате затопления метро. Главное.

Столица центральной китайской провинции Хэнань — город Чжэнчжоу с населением более 12 млн человек — оказалась практически затопленной в результате наводнений. По словам метеорологов, это был самый сильный дождь в регионе за тысячу лет. Как минимум 12 человек погибли в результате затопления линии метро. Всего 200 тысяч жителей были эвакуированы в безопасные зоны. «Новая» собрала главное о наводнении в Китае.

В результате наводнения в китайском городе Чжэнчжоу оказался затопленным тоннель метро. Из-за сильных дождей на парковке над пятой линией метро скопилось большое количество воды, которая проникла в тоннель и затопила пути.

Пассажиры поездов оказались практически затопленными в поезде в темноте. «Вода достигла моей груди, — написал один из очевидцев. — Я был очень напуган, но самым страшным была не вода, а все уменьшающееся количество воздуха в вагоне», — передает Reuters слова жителя Китая.

По меньшей мере 12 человек погибли при затоплении тоннеля, как минимум 5 человек получили ранения и были госпитализированы. Сотрудники метро эвакуировали около 500 пассажиров.

С вечера субботы до вечера вторника в Чжэнчжоу выпало 617,1 мм осадков — это почти среднегодовой показатель в городе (640,8 мм).

Количество осадков, выпавших в городе за три дня, стало рекордным — это произошло «впервые за 1000 лет», сообщают местные СМИ со ссылкой на метеорологов.

По прогнозам, сильный дождь продлится до среды, хотя осадки в провинции продолжатся в течение следующих трех дней.

Около 200 тысяч человек в Чжэнчжоу были эвакуированы в безопасные зоны. «Усилия по предотвращению наводнений стали очень трудными», — признался президент Си Цзиньпин, обращаясь к населению по государственному телевидению.

Транспортная система Чжэнчжоу оказалась фактически парализованной.

Многие поезда через Хэнань, крупный логистический центр в центральном Китае, были отменены, автомагистрали также были закрыты, из-за дождя власти остановили автобусное сообщение.

Вода в десятках водохранилищ и плотин превысила опасный уровень. В частности, сильный паводок привел к разрушению плотины на водохранилище Гоцзяцзю. «На реках Цзялухэ, Ихэ и других возникает опасная ситуация, противопаводковые меры должны быть исключительно серьезными», — сообщило Центральное телевидение Китая.

Власти КНР повысили национальный уровень реагирования на паводки в стране с третьего на второй.

Закрылись многие школы и больницы, пишет агентство. Один из крупных лечебных центров в Чжэнчжоу с более чем 7000 коек остался без электричества. Больнице пришлось искать транспорт, чтобы перевезти около 600 тяжелобольных в другие медучреждения.

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