Лавров: Попытки НАТО испытывать нас на прочность будут продолжаться

Ситуация с британским эсминцем «Дефендер» – это «долговременный синдром утраты или грусти и тоски по былому величию», «попытки испытывать нас на прочность» будут продолжаться, считает глава МИД РФ Сергей Лавров.

««Владычице морей» вдруг не разрешили пройти там, где она решила для себя это сделать. К сожалению, эти попытки испытывать нас на прочность надолго. Но, думаю, коллеги быстро поймут, чем это может закончиться», – рассказал Лавров в интервью изданию «Интерфакс», которое опубликовано на сайте МИД России.

Он напомнил, что после инцидента с эсминцем министр иностранных дел Британии Доминик Рааб заявил, что Великобритания будет «продолжать отстаивать право на свободное судоходство в мировом океане». По мнению Лаврова, «это, во-первых, неграмотно».

«Свобода судоходства, когда речь идет о территориальном море (в данном случае территориальном море Российской Федерации), подвергается существенным ограничениям. Мы об этом делали заявления, не буду повторяться. Во-вторых, Крым – только часть их амбиций», –подчеркнул Лавров.

По его словам, «наши натовские коллеги, в том числе британцы, взяли курс на то, чтобы проецировать свои неправовые, достаточно наглые действия на просторах мирового океана, в том числе в Южно-Китайском море. «Ребята», участвовавшие в учениях «Си Бриз», те, кто пытался «показывать мускулы» российскому Крыму, объявили впоследствии, что направляются на аналогичные маневры в Южно-Китайское море».

«Возвращаясь к крымским делам, думаю, было показательно, насколько быстро ретировался эсминец. Все его причитания о том, что никаких задних мыслей у них не было кроме «отстаивания чистоты международного права», не стоят и ломаного пенса, были опровергнуты «автобусной остановкой», где в духе то ли Агаты Кристи, то ли Конан Дойля произошла находка секретных документов британского морского ведомства», – отметил глава российского МИД.

При этом он уточнил, что «наверное, случаются такие вещи по недомыслию или просто по неосторожности». «Этот эпизод, эта находка развеяла любые утверждения о том, что никакой провокации не планировалось. Планировалась и еще какая! Есть миллион доказательств, журналист на борту и многое другое», – заключил Лавров.

В июне Би-би-си обнародовала досье, найденное на автобусной остановке в Кенте. В нем обсуждалась возможная реакция Москвы на проход корабля ВМС Великобритании в территориальных водах России. Согласно секретным данным, Лондон ожидал резкого ответа российских военных на нарушение границ государства. При этом у эсминца был и альтернативный маршрут движения. Однако в этом случае Москва могла бы решить, что британские военные «испугались».

23 июня Черноморский флот совместно с Погранслужбой ФСБ России остановил нарушение российской государственной границы со стороны британского эсминца, при этом пришлось произвести предупредительные выстрелы и бомбометание. В Минобороны РФ обвинили командование британского эсминца в опасных действиях и грубом нарушении Конвенции ООН по морскому праву и потребовали провести расследование действий экипажа корабля.

Замглавы МИД Сергей Рябков, комментируя инцидент с британским эсминцем «Дефендер» у берегов Крыма, заявил, что если коллеги не понимают, что такое границы России, то «мы можем бомбить». Тем временем британский посол была вызвана в МИД для жесткого демарша.

Между тем ранее власти Британии выступили с утверждением, что эсминец королевских ВМС якобы не заходил в российские территориальные воды и не был обстрелян. В МИД России обвинили минобороны Британии в преднамеренной лжи.