Киев напомнил о гарантиях Берлина Вашингтону по «Северному потоку – 2»

Киев хочет дождаться, как Германия будет обеспечивать Украине гарантии по транзиту российского газа с вводом газопровода «Северный поток – 2», сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

«Надо дождаться, как Германия будет обеспечивать гарантии, которые она на себя взяла», – сказал Никифоров «РБК-Украина», комментируя договоренности США и Германии по «Северному потоку – 2», передает ТАСС.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что РФ прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года. На этом фоне Киев инициировал консультации с ЕК по «Северному потоку – 2». Украина и Польши договорились о продолжении противодействия проекту с целью помешать запуску газопровода.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

В Госдепе США заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе. В США признали, что при выработке соглашения с Германией по газопроводу тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.