Глава Якутии: Ситуация с пожарами вызвана самым жарким годом за 150 лет наблюдений

Для эффективной борьбы с лесными пожарами глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев попросил оставить в регионе хотя бы до августа, самолет-зондировщик Ан-26, искусственно вызывающий дожди. Он отметил, что пожары в регионе связаны с тем, что нынешний год стал вторым по дефициту осадков за полуторавековой период наблюдения.

«Переломить ситуацию помогает самая крупная авиационная группировка за все годы в составе шести воздушных судов МЧС РФ и семи воздушных судов Министерства обороны, ими совершено порядка 250 вылетов, осуществлено 1 050 сбросов воды на горящие леса. Очень эффективно работает самолет-зондировщик «Авиалесоохраны» Ан-26 с установкой «Циклон», который помогает вызывать искусственные дожди. Я очень прошу, чтобы этот самолет у нас оставили в республике для работы хотя бы еще на 100 авиачасов в августе», – пояснил Николаев в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства, передает ТАСС.

Он также отметил, что сложная ситуация с природными пожарами во многом вызвана жаркой и сухой погодой. Так, в центральной части республики июнь этого года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до плюс 35-40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.

Глава республики Саха отметил, что самое главное, чего удалось добиться на первом этапе, это благодаря скоординированной работе не допустить перехода огня на территорию населенных пунктов. «Такой угрозе у нас с начала пожароопасного сезона уже подверглись 35 поселений в 14 районах республики. На сегодня прямой угрозы от лесных пожаров ни одному населенному пункту в Якутии нет», – сказал Николаев.

Он отметил, что на территории Якутии ведутся работы по тушению на площади 676 тыс га, всего с начала пожароопасного периода потушены 365 пожаров на площади свыше 300 тыс га. На тушении пожаров задействованы более 2,3 тыс человек, работает 291 единица крупной тяжелой техники.

«На борьбу с лесными пожарами у нас объединяются жители республики, волонтеры. Помощь оказывают предприниматели. Создан общественный добровольческий штаб, который действует в координации с оперативным штабом республики по тушению лесных пожаров. Люди по зову сердца без всякого пиара объединяются, организуют самодельные группы, и почти 300 человек уже у нас получили инструктаж и выехали на помощь, на тушение лесных пожаров», – добавил Николаев.

По данным Авиалесоохраны на 16 июля, на территории России полыхают более 300 лесных пожаров на площади свыше 1 млн гектаров, причем наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Саха (Якутия) – более 858 тыс. га. На борьбу с лесными пожарами правительство РФ планировало выделить свыше 2,5 млрд рублей.

Ранее МЧС решило направить два самолета-амфибии в Якутию для тушения пожаров. Кроме того, президент Владимир Путин по итогам доклада главы Якутии Айсена Николаева о ситуации с лесными пожарами поручил правительству подготовить предложение о передаче полномочий в области лесных отношений в регионах с большой площадью лесов и малой плотностью населения на федеральный уровень.