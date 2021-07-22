Нуланд: США и Германия достигли договоренности по «Северному потоку – 2»

В ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель и президента США Джо Байдена были достигнуты договоренности по трубопроводу «Северный поток – 2», детали будут объявлены в ближайшие часы, сообщила замгоссекретаря США Виктория Нуланд, выступая на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса.

«Сегодня мы обнародуем договоренность, которой мы достигли с германским правительством. Я могу предоставить вам здесь ряд деталей», – приводит ее слова ТАСС.

При этом она рассказала, что ФРГ обязуется добиваться санкций в отношении России, если Москва будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран, передает РИА «Новости».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле осведомлены о достигнутом в ходе контактов канцлера Германии Ангелы Меркель в США понимании по трубопроводу «Северный поток – 2», но подробностей пока нет. По его словам, Москва последовательно отвергает любые попытки обвинить ее в использовании энергоресурсов в качестве орудия политического давления.

Во вторник газета Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что США и Германия объявят о достижении договоренности по «Северному потоку – 2» уже в среду. По ее сведениям, американская администрация отойдет от своей позиции противостояния проекту газопровода. Германия, в свою очередь, возьмет на себя обязательство помогать Украине в вопросах энергетических проектов и дипломатии.

Американский сенатор-республиканец Тед Круз считает, что возможная договоренность между Вашингтоном и Берлином по проекту станет катастрофой для США и геополитической победой России.

Власти США призвали своих украинских коллег воздерживаться от критики в связи со сделкой по проекту строительства газопровода «Северный поток – 2», о которой, как ожидается, скоро объявят Вашингтон и Берлин. Политолог Борис Межуев сказал газете ВЗГЛЯД, что такие утечки являются рифами для политического курса Джо Байдена, а Украина за свое «молчание» получит компенсацию.