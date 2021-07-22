Киев и Варшава собрались помешать запуску «Северного потока – 2»

Украина и Польша вместе с союзниками продолжат противодействие реализации проекта газопровода «Северный поток – 2», говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух государств Дмитрия Кулебы и Збигнева Рау.

«Украина и Польша будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску «Северного потока – 2», пока не будут разработаны решения для преодоления кризиса в сфере безопасности, поддержки стран в их стремлении стать членами западных демократических институтов, минимизации угроз миру и энергетической безопасности», – говорится заявлении, опубликованном на сайте украинского МИД.

Главы МИД Украины и Польши критически оценили сделку Германии и США по «Северному потоку – 2». Кулеба и Рау утверждают, что решение о строительстве трубопровода создало «кризис в сферах политики и безопасности, а также кризис доверия в Европе».

«Сейчас этот кризис значительно углубляет отказ от попыток остановить запуск газопровода. Такое решение создало дополнительные политические, военные и энергетические угрозы для Украины и Центральной Европы в целом. В то же время оно увеличивает возможности РФ оказывать деструктивное влияние на безопасность в Европе, углубляет разногласия между государствами-членами НАТО и ЕС», – утверждают главы дипломатических ведомств.

Ранее глава правления «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко выразил опасение, что РФ прекратит транзит газа через украинскую территорию после 2024 года.

Накануне заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд сообщила, что Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

В Госдепе США также заявили, что договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, Соединенные Штаты готовы вводить санкции против России, если Москва, по мнению Вашингтона, использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе.

Кроме того, Германия обязалась соблюдать «букву и дух» Третьего энергопакета ЕС в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России. В Госдепартаменте США признали, что при выработке соглашения с Германией относительно реализации проекта газопровода тесно консультировались с Украиной и Польшей.

Глава МИД Сергей Лавров отметил, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает. Он подчеркнул, что «любая угроза санкций не может быть приемлема». Посол в Вашингтоне Анатолий Антонов указал на неприемлемость риторики США и Германии для России.