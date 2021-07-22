Мнение: Зеленского заставили заткнуться и перенесли на август

Всю весну Украина добивалась встречи Зеленского с Байденом до переговоров Байдена и Путина в Женеве. Попутно МИД Украины чуть ли ни каждую неделю вопил, что "нельзя обсуждать Украину без Украины". Как оказалось, только так с Украиной и нужно поступать.

Белый Дом по этому поводу морозился и в конечном итоге, Зеленскому выделили небольшое окно на июль.

Вчера, стало известно, что Вашингтон потребовал от Украины заткнуться и не лезть в обсуждение вопросов "Северного Потока-2" к большим дядям.

А сегодня переговоры с Зеленским перенесли аж на 30 августа.

В общем, персонально Зеленский доверием "сонного Джо" явно не пользуется. Уже который раз его демонстративно динамят. Как бы действительно. Авакова на замену петрушке не готовили.

В отношении же "Северного Потока-2" США и Германия договорились самостоятельно, без Украины.

По заявлениям США, Германия взяла на себя обязательства:

1. Добиваться санкций против России, если Россия "будет использовать энергоносители как оружие против европейских стран" или "предпримет агрессивные действия против Украины". Термин максимально расплывчатый, но как мы знаем, санкции против России можно вводить по самым ничтожным поводам, так что для РФ это мало что меняет. Фактически же, США визируют, что с "Северным Потоком-2" придется смириться. Вводить новые санкции против "Северного Потока-2" до завершения его строительства не предполагается.

2. Германия обязана добиваться от России продления транзита через Украину еще на 10 лет с 2024 по 2034. По всей видимости, это вообще единственный способ найти хоть какие-то деньги на амортизацию украинской ГТС. С другой стороны, обязательства Германии это не обязательства России. У РФ обязательства перед Германией по этому вопросу только по 2024-й год. А дальше, возможен торг. В среднесрочной перспективе, иных способов, кроме как торговаться с РФ за сохранение части транзита через Украину, у ЕС не останется. Рефинансировать украинскую ГТС ни Европа, ни США не хотят, поэтому ее и пытаются повесить на шею России.

3. Такие требования лишний раз подчеркнули политическую зависимость Германии от США, так как полностью суверенная страна, вряд ли бы стала терпеть подобное выкручивание рук ради сохранения лица администрацией Байдена, которой надо было показать, что она хоть что-то сделала в отношении "Северного Потока-2". Прямо скажем, Трамп больше мешал, чем Байден, который достаточно вяло имитировал сопротивление проекту, а потом слился примерно также, как сливается в Афганистане.

В итоге, Германия и США обсуждали и договаривались по Украине без Украины. А в дальнейшем Германия будет обсуждать Украину без Украины с Россией. Собственно, таково настоящее место объекта международных отношений.

После переговоров с США, Меркель лично проинформировала Путина о их результатах и обсудила "Северный Поток-2" и Минские соглашения (Северный Поток-2 достроят, Минские соглашения выполнены не будут).

Лавров по поводу обязательств Германии саркастично заявил "Знать Германия сильна…"

В США уже беснуется Тэд Круз: "Если вы хотите знать, почему Джо Байден делает Путину многомиллиардный подарок в виде газопровода «Северный поток – 2»; (убивая трубопроводы и рабочие места здесь, у себя дома), позвоните в Белый дом".

Подождем более подробных деталей о сделке США и Германии.

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