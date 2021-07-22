Эксперт назвал три главных условия для ускорения развития сельских регионов России

Развитие сельских территорий связано с решением трех базовых вопросов. Это обеспечение их транспортной доступности, стимулирование специалистов для переезда в сельскую местность, а также оказание финансовой помощи оказавшимся в сложной ситуации муниципалитетам. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД томский депутат Владимир Самокиш, комментируя итоги дискуссии «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которую провели единороссы.

«Первый фундаментальный вопрос, поднятый «Единой Россией» на сессии – это расширение списка категорий специалистов, которых нужно материально стимулировать для переезда в села. Речь идет о врачах, фельдшерах, работниках культуры и управленцах – там не хватает порой и глав администраций. Все вместе люди этих профессий и делают жизнь на селе жизнью, а не выживанием», – подчеркнул председатель комитета по бюджету, экономике и собственности Томской гордумы Владимир Самокиш.

«Отдельно отмечу важность привлечения ветеринаров, ведь во многих аграрных районах специалисты соответствующего профиля давно перешагнули рубеж пенсионного возраста, а их не хотят отпускать, потому что некем заменить», – отметил депутат.

Вторая важная инициатива «ЕР» касается муниципального и регионального софинансирования развития малых городов и поселений, сказал Самокиш, добавив, что на примере Томской области видно, что этот вопрос не решить, руководствуясь сугубо экономическими соображениями.

«Около половины северных поселков у нас было основано в 30-50-е годы, когда сюда хлынул большой поток ссыльных. Также поселения возводились для комсомольских строек или для добычи древесины или нефти. Эти задачи были решены еще в советском прошлом, но люди продолжают там жить. Экономически выгодной составляющей для выделения денег на развитие этих территорий нет. Но это же не значит, что мы должны оставить живущих там селян без поддержки», – подчеркнул депутат.

«Когда жителей мало, то денег в бюджете такого городка не хватает, ведь действует подушевой принцип распределения. И обеспечить надлежащее качество жизни для жителей таких поселков и малых городов уже сложно. В результате некоторые населенные пункты в регионе быстро теряют население – люди оттуда уезжают», – посетовал депутат.

Самокиш предлагает отразить в народной программе также третий вопрос, важный для северных и сибирских территорий РФ – развитие транспортной доступности. «В нашей области есть много уголков, где дороги не соответствуют даже средним по стране критериям комфорта передвижения. Руководство субъекта часто принимает решение о прокладке трассы до населенного пункта, исходя из количества проживающих там людей и наличия значимых объектов. Поэтому добиться финансирования строительства асфальтовой дороги к небольшим населенным пунктам не всегда получается», – посетовал Самокиш.

Скажем, на севере Томской области есть города Кедровый и Колпашево, поселок Парабель, и туда до сих пор не проведена асфальтовая дорога, посетовал депутат. «В северных регионах надо обязательно проложить асфальтовое покрытие если не до каждого населенного пункта, то хотя бы до каждого райцентра. Я буду ходатайствовать о включении этого вопроса в народную программу. Плюс – нужен подпункт о субсидировании малой авиации. Сперва я предложу его в народную программу через наше региональное отделение «ЕР». Если все пойдет нормально, то затем нужно будет выходить с этим предложением на федеральный уровень», – отметил политик.

В среду на площадке «Единой России» состоялась стратегическая сессия на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий». Как сообщил сайт партии, в дискуссии принял участие заместитель председателя Госдумы, бывший министр сельского хозяйства Алексей Гордеев.

Развитие сельских территорий требует комплексного подхода. Нужны реальные механизмы поддержи всех сфер жизни, – в первую очередь, речь идет о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры, отметили участники дискуссии. По их мнению, решение этих вопросов следует закрепить в народной программе партии.

«Вместе с экспертным сообществом мы должны выработать предложения в народную программу, которые позволили бы принять новую современную аграрную сельскохозяйственную политику, обеспечивающую достойную жизнь для человека, его возможность и развиваться, и вести ту или иную хозяйственную деятельность в сельских территориях», – отметил Гордеев. Он напомнил, что осенью 2018 года было решено принять программу «Комплексное развитие сельских территорий», что во многом стало возможным благодаря «напористой позиции членов «Единая России» при обсуждении программы с финансовым блоком правительства РФ.

«Высказывания Алексея Гордеева о работе с финансовым блоком, о преодолении сопротивления чиновников, вызывают у меня большое уважение», – признался Самокиш. Он поддерживает идею отдельного раздела об аграрной политике в рамках народной программы «ЕР».

«В частности, я бы включил все, что касается развития малой авиации, именно сюда, в блок по развитию аграрных территорий. Это на первый взгляд смотрится не совсем правильно, но для зауральских территорий эти проблемы прямо связаны между собой, и они крайне актуальны», – отметил Самокиш. «Дополнительное субсидирование малой авиации для регионов за Уралом – крайне важный момент. Можно субсидировать с помощью надбавки – возможно, с лимитом перелетов на одно лицо на определенный период», – подчеркнул он.

«В общем, в этом разделе я вижу три базовых момента: транспортная доступность, кадровая политика и софинансирование муниципалитетов, оказавшихся в сложной ситуации», – подытожил Самокиш.