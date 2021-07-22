Мнение: Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал

Видео СК РФ из хором бывшего начальника ГИБДД Ставрополья.

О возбуждении уголовного дела.

Склад денег у заместителя начальника главы ГИБДД

Также по этому делу сняли начальника УМВД по Ставрополью.

Сам Сафонов на суде заявил, что дом с золотыми унитазами он сам не строил, а уже заселился в него, когда он был таким. Волнуется, что его могут упрекнуть в дурновкусии.

Но есть мнение, что это самая малая его проблема, пока что его арестовали на 2 месяца и есть ненулевая вероятность, что он будет одним из основных фигурантов для показательной порки (помимо воронежского "коллеги" с кучей объектов недвижимости).

Деятелю из Воронежа светит 8 лет тюрьмы.

—