 

Мнение: Ряд моментов, которые там есть, я бы там не делал

22.07.2021, 3:40, Разное
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Видео СК РФ из хором бывшего начальника ГИБДД Ставрополья.

О возбуждении уголовного дела.

Склад денег у заместителя начальника главы ГИБДД

Также по этому делу сняли начальника УМВД по Ставрополью.
Сам Сафонов на суде заявил, что дом с золотыми унитазами он сам не строил, а уже заселился в него, когда он был таким. Волнуется, что его могут упрекнуть в дурновкусии.

Но есть мнение, что это самая малая его проблема, пока что его арестовали на 2 месяца и есть ненулевая вероятность, что он будет одним из основных фигурантов для показательной порки (помимо воронежского "коллеги" с кучей объектов недвижимости).
Деятелю из Воронежа светит 8 лет тюрьмы.

Источник: Colonel Cassad



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