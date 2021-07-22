Виной — пух

Губернатор Свердловской области распорядился «заменить тополя на другие деревья».

Инициатива Евгения Куйвашева вызвала горячие споры среди екатеринбуржцев. Нужны или не нужны городу тополя — вопрос важный, но второстепенный. Гораздо больше горожан волнует исполнительность чиновников, которые любую, пусть даже хорошую инициативу превращают в серьезную проблему.

«Сегодня утром съездил в несколько парков Екатеринбурга, проверил, в каком состоянии они находятся, — написал в инстаграм Евгений Куйвашев. — Везде есть общая проблема: основная часть деревьев — тополя. Пух от которых надоел уже практически всем: мало того, что он лезет в лицо, заполняет квартиры и вызывает аллергию, в этом году он стал причиной сотен пожаров. Уверен, что за 10–15 лет можно успешно заменить все тополя в парках и на улицах на другие деревья. Я поручил мэру Алексею Орлову изучить опыт других городов. И начать».

Губернатор подчеркнул, что понимает, насколько в Екатеринбурге и в других уральских городах не хватает зелени и вырубка даже старых и больных деревьев огорчает горожан.

«Тополь — невероятно полезное дерево, — не согласна с инициативой губернатора экозащитница Анна Балтина. — Дерево-рекордсмен по очистке воздуха воды и почвы. Не считайте наших предков придурками, а учитесь у них. Тополя незаменимы в городах. Мода и неприязнь, конечно, аукнутся в будущем. Тополя способны очищать очень загрязненную почву и воду. Это деревья третьего яруса с большой кроной, неприхотливы и устойчивы к городской среде. Тополей около ста видов. Есть, которые не пушат. Изуродованные старые тополя убирать надо. Продлить жизнь старым деревьям можно правильной обрезкой. При правильной обрезке дерево не будет пушить. Деньги нужны и на замену, и на правильную обрезку».

В официальном инстаграме губернатора появилась запись, в которой предлагается «заменить» все тополя в Екатеринбурге на другие деревья. Скриншот

— Пусть пилят, дышать во дворе весь июнь нечем было, — уверена местная пенсионерка Тамара Чернова. — Тем более обещали другие деревья вместо тополей. Может, яблоньки высадят?

— Ничего не высадят, — скептически замечает ее сосед, 36-летний Сергей. — Чтобы что-то пилить, нужно рядом уже сейчас сажать. Новые деревья начнут подрастать, тогда только старые нужно убирать. Пух нам всего месяц мешает, а все остальное время в тени тополей хорошо дышится.

Мои собеседники сходятся в одном: они боятся, что и без того не очень зеленый город окончательно закатают в асфальт, сделают лысым. Поэтому одни надеются, а другие опасаются, что деятельный зуд у первого лица области (губернатор возглавил список «Единой России» на ближайшие выборы) после 19 сентября пройдет так же внезапно, как и начался.

«Тополь давно и широко используется в озеленении городских территорий, — утверждают в общественном движении «Парки и скверы Екатеринбурга». — Огромная масса их листьев поглощает из воздуха значительное количество токсических компонентов, очищая его от вредных примесей. По эффективности очистки городского воздуха ни одно дерево не может с ним сравниться. Одним из самых распространенных мест посадки тополей являются обочины автодорог.

Фитонциды тополя очищают городской воздух даже зимой, когда нет листвы. С весны до осени это дерево — живая лечебница. И пока оно стоит под окном не искалеченное, наше здоровье значительно лучше, чем будет после издевательства над деревом и, тем более, после его удаления. Тополь — единственное дерево, которое поглощает радионуклиды. Их насаждения способны абсорбировать до 98% радиации естественного фона. Тополь по улавливанию пыли занимает ведущее место, в год каждое дерево улавливает порядка 30 кг пыли. По количеству поглощаемого углекислого газа и выделяемого кислорода 25-летний тополь превосходит ель в 7 раз, а по степени увлажнения воздуха — почти в 10 раз.

Он поглощает до 45 кг углекислого газа за сезон, в то время как второе по эффективности поглощения дерево — липа — всего лишь 16».

Помимо аллергиков в минувшем июне от тополиного пуха серьезно страдали и обычные горожане, точнее, их имущество. У некоторых домов весь день дежурили пенсионеры, чтобы остановить «пироманов». Баловство с зажигалкой часто приводило к серьезным пожарам. В начале июня только за одни сутки в Екатеринбурге было зарегистрировано почти 250 выездов пожарно-спасательных подразделений по сообщениям о пожарах и возгораниях. Подавляющее их большинство было связано с поджогами тополиного пуха.

Как неоднократно сообщали в МЧС Свердловской области, огонь по тополиному пуху очень быстро распространялся и легко переходил на жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили…

Заявление Евгения Куйвашева давно назрело — это признают все. Вопрос лишь в качестве решения проблемы.

Изольда Дробина, собкор «Новой» на Урале

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