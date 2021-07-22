 

В Турции туристический джип с россиянами сорвался с обрыва

22.07.2021, 3:06, Новости дня
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Двое россиян пострадали после ДТП с туристическим джипом около турецкой Аланьи, их жизни ничего не угрожает, сообщил представитель генерального консульства РФ в Анталье.

«Сегодня около 14.00 (мск) на горной дороге в местечке Акчаты (уезд Аланья) произошло ДТП с участием туристического джипа, перевозившего на экскурсию группу местных и иностранных туристов. По информации правоохранительных органов, в результате аварии погиб один иностранный житель и пострадали девять человек, включая двух граждан России. Они госпитализированы в медицинское учреждение Аланьи, где находятся под наблюдением врачей. Их жизни ничто не угрожает», – пояснил представитель, передает РИА «Новости». 

Он также уточнил, что по предварительной версии дорожной полиции, водитель автомобиля не справился с управлением на вираже, в результате чего транспортное средство сорвалось с обрыва. «Организатор экскурсии, наличие у него лицензии и обстоятельства продажи тура выясняются правоохранительными органами», – добавил представитель российской дипмиссии. 

Ранее трое россиян были госпитализированы с ушибами и переломами разной степени тяжести после ДТП с участием автобуса в Центральной Турции. 



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