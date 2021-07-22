Мнение: О путинских пауках в банке: большая грызня начинается

Беспрецедентное и одновременно крайне прецедентное дело разворачивается за дубовыми дверьми судебных кабинетов. У семьи бывшего чиновника, с почётом и без претензий ушедшего в отставку, отбирают ценный актив, нажитый непосильным трудом. Особая изюминка ситуации состоит в том, что «жертва» долгое время входила в самый ближний круг нынешнего российского президента Владимира Путина – ещё с питерских времён.

И вот – незадача. Причём отбирают не абы кто, а прокуратура и суд. То есть, вполне вероятно, санкция на это дана сверху.

Началось?

Как сообщает вражеский канал ВВС, петербургский порт Бронка может стать крупнейшим активом, который российское государство заберет у высокопоставленного экс-силовика по суду. Порт принадлежит семьям экс-главы Федеральной службы охраны Российской Федерации Евгения Мурова, который лично знаком с Владимиром Путиным ещё с начала 1990-х и с 2000 года на протяжении 16 лет возглавлял его личную охрану, и бывшего замначальника петербургского ФСБ Николая Негодова, человека, среди «питерских чекистов» далеко не последнего. Кажется, что у таких людей ничего отнять просто так нельзя. Но вот поди ж ты…

В апреле 2021 года Генеральная прокуратура обратилась в Никулинский районный суд с иском о конфискации порта Бронка у текущих владельцев. Среди ответчиков есть лично Николай Негодов, но, впрочем, нет персонально Евгения Мурова. Зато есть управляющая компания порта, которой владеют семьи обоих экс-силовиков. Суд в итоге очень быстро решил, что деньги на проект получены путём «незаконного обогащения». И постановил: порт изъять у нынешних владельцев как имущество, «в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы» (цитата из решения Никулинского районного суда).

Это действительно прецедент. До сих пор крупные активы и денежные средства изымались лишь у коррумпированных силовиков, типа печально известных полковника МВД Дмитрия Захарченко и экс-начальника управления «К» ФСБ России Кирилла Черкалина. Но Евгений Муров стои́т намного выше в как в официальной, так и в неформальной иерархии по сравнению с названными лицами, даже будучи на пенсии. И никаких коррупционных обвинений ему не предъявлено.

Как считают источники ВВС, дружно «пожелавшие остаться неназванными», механизм изъятия порта у родственников Мурова и Негодова именно в гражданском, а не уголовном процессе мог быть санкционирован сверху. «Силовые ведомства в таких ситуациях действуют строго по уставу, с ведома первого лица, – пояснил один из этих источников. – Но хотя лица из близкого окружения Владимира Путина фактически обладают иммунитетом от уголовного преследования, это гарантирует им только личную свободу, а на имущество невнятного (т.е., коррупционного – А.Н.) происхождения никакой иммунитет не распространяется».

В информированных кругах говорят, что чисто конкретной заинтересованности в получении контроля над портовыми активами «явно не видно». С другой стороны, Бронка, который задумывался и строился как альтернатива Большому порту Санкт-Петербурга, интересен способностью принимать суда – в первую очередь, контейнеровозы – с большой осадкой. То есть, ответ на вопрос Cui prodest можно было бы поискать среди тех, кто контролируют #импорт крупных партий потребительских товаров. Но это разве что из чистого любопытства, а практическое значение – другое.

Создаётся крайне важный прецедент: никакая близость к первому лицу ничего не гарантирует после отставки. Особенно, если та была связана с коррупционными подозрениями. С одной стороны, это должно бы уменьшить аппетиты силовиков – брать не по чину становится более рискованным из-за возможной опалы. С другой, подтверждается правило, что в России #право собственности гарантировано не силой Закона, а лишь положением собственника во властной иерархии, как официальной, так и неформальной. Отчего желание цепляться за #власть многократно усиливается на всех уровнях. Что лишь утрамбовывает столбовую дорогу к «Застою 2.0».

А чем в отечественной истории заканчиваются застои, хорошо известно.

В целом же вся эта ситуация служит не только иллюстрацией классического ЕЖГ, но и наглядным свидетельством, что «ближний круг» – это не монолит единомышленников, а, скорее, клубок регулярно обнимающихся удавов. Сборище пауков в банке, регулируемое только личными усилиями Самого Главного. Возможно, ему комфортно в условиях, когда он и только он – Главный Арбитр и заодно Демиург.

А вот комфортно ли для развития страны, что всё в ней зависит от информированности, субъективности и даже капризов одного человека? Не слишком ли ша́тка и ва́лка такая конструкция, особенно в свете того, что элексир бессмертия покамест не изобретён?

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