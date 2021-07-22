 

В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и наличии детей

22.07.2021, 2:22, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В РФ отменили большинство обязательных штампов в паспорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.

Из документа следует, что обязательно в паспорт теперь вносятся только отметки о регистрации гражданина по месту жительства и о воинской обязанности.

По желанию россияне могут поставить штамп о заключении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.

В мае 2020 года Минкомсвязи предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Предполагалось, что свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Вся жизнь в одном чипе

С 2020 года россиян начнут переводить на электронные паспорта: плюсы и минусы

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.02 / Ученые нашли скелеты пиратов «Черного Сэма» на затонувшем корабле XVIII века

29.05 / Модель Ирина Шейк взбудоражила поклонников “горячими” фото в бикини

13.12 / Мнение: Почему я недоволен отменой жалобных книг

12.02 / Журнал “Ланцет”, открыв “зеленую улицу” российской вакцине, отдал победу “гуманитарному оружию” подвергаемого резкой критике Владимира Путина

27.02 / Леонид Волков отказался от статуса узника совести Amnesty International

08.10 / «Oна даже распятье не сняла» – РПЦ предала анафеме молодую послушницу монастыря за ношение кружевного белья

09.03 / Лучший смартфон компании Xiaomi выходит уже в середине марта

02.12 / Протестуем по-соседски

05.06 / Мнение: Как объехать весь мир за 1 доллар в день, правила для самокатчиков и тяжёлая жизнь тревел-блогеров

23.11 / Задолжавшая Волочкова продемонстрировала отделанную золотом квартиру от Керимова

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика