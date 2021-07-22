В России отменили обязательные штампы в паспорте о браке и наличии детей
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В РФ отменили большинство обязательных штампов в паспорте. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
Из документа следует, что обязательно в паспорт теперь вносятся только отметки о регистрации гражданина по месту жительства и о воинской обязанности.
По желанию россияне могут поставить штамп о заключении брака, наличии детей до 14 лет, ранее выданных паспортах и имеющихся загранпаспортах, ИНН, группе крови и резус-факторе.
В мае 2020 года Минкомсвязи предложило провести в Москве эксперимент по использованию мобильного приложения вместо паспорта. Предполагалось, что свой QR-код можно будет предъявлять при получении госуслуг, для подтверждения возраста при покупке алкоголя и сигарет, а также при приобретении ж/д и авиабилетов на направлениях внутри страны.
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Источник: Новая газета
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