 

Украинские силовики обстреляли юг ДНР из тяжелой артиллерии

22.07.2021, 2:12, Новости дня
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Подразделения украинских силовиков обстреляли поселок Красный Октябрь на юге Донецкой народной республики (ДНР) из артиллерийских орудий калибра 122 мм, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«Обстрел начался в 20.00 (совпадает с мск). Под удар попал поселок Красный Октябрь, расположенный к северо-западу от Тельманово. Противник выпустил четыре артснаряда калибра 122 мм», – приводит сообщение представительства «Донецкое агентство новостей».

Накануне полпред РФ на минских переговорах Борис Грызлов обвинил Киев в активизации вооруженных акций в Донбассе, в том числе против гражданского населения.

Напомним, в прошлую субботу Народная милиция провозглашенной Луганской народной республики обнаружила украинскую бронетехнику в жилых районах Донбасса. Днем ранее американская делегация во главе с заместителем помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджем Кентом посетила зону силовой операции Киева в Донбассе.



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