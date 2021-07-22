 

Российское общество «Знание» провело первый эфир по вопросам вакцинации

22.07.2021, 1:18, Новости дня
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Россияне направили более 300 вопросов о вакцинации в эфир в рамках просветительской инициативы «Разберемся в вакцинах вместе», на самые актуальные из них ответил председатель Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест», врач-педиатр Павел Савчук.

В ходе эфира Савчук рассказал о важности вакцинации для формирования коллективного иммунитета, работе по популяризации вакцинации и проблемах ковид-диссидентства, а также о работе волонтерских организаций в период пандемии, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Пандемия коронавирусной инфекции стала огромным стрессом и фактором, с которым мир ранее не сталкивался. Однако для введения ограничительных мер существовали очень серьезные предпосылки – самоизоляция и использование средств индивидуальной защиты требовались для спасения жизней. Вакцинация – это тоже спасение жизни, поэтому очень важно сформировать коллективный иммунитет», – сказал Савчук.

В ходе интервью эксперт рассказал о «правиле швейцарского сыра» – чем больше «слоев» между человеком и возбудителем, тем меньше шанс у инфекции добраться до человека, поэтому важно иметь в социуме как можно больше привитых, чтобы защитить категории населения с противопоказаниями к вакцинации.

«Задача общественных организаций – просвещать другие общественные организации, развеивать мифы, сделать так, чтобы люди верили проверенным медицинским источникам. Обилие недостоверных источников информации заставляет людей сомневаться в словах врачей, и ВОЗ уже признала антивакцинное движение одной из угроз глобальному здравоохранению. Не всегда легко разобраться в обилии информации, поэтому широкая информационная работа станет главным средством в борьбе с антивакцинным движением», – отметил Савчук.

Также эксперт отметил работу волонтеров Красного креста и других волонтерских организаций во время пандемии коронавирусной инфекции. С начала акции #МЫВМЕСТЕ к ней присоединились 186 тысяч волонтеров, которые помогали в колл-центрах, больницах и пунктах вакцинации, доставляли продуктовые наборы самым незащищенным категориям населения в период самоизоляции, работали в службе психологической поддержки.

Проект «Разберемся в вакцинах вместе» был запущен, чтобы помочь людям принять решение по вопросу вакцинации, развеять мифы, дать четкую инструкцию по порядку вакцинирования в своем регионе. В рамках просветительской кампании общество «Знание» совместно с Акцией #МЫВМЕСТЕ организует онлайн-эфиры с государственными деятелями и авторитетными экспертами из профессиональной среды по актуальным темам вакцинации. 



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