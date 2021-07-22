США разъяснили влияние сделки с Германией на санкции против России

Договоренности с Германией по «Северному потоку – 2» не означают отказа США от санкций против участников проекта, США готовы вводить санкции против России, если Москва использует энергетику в качестве геополитического оружия в Европе, сообщила высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

По словам американского дипломата, США и Германия согласились с тем, что «не станут терпеть использование энергетики Россией в качестве геополитического оружия в Европе, а также эскалацию ее агрессии в отношении Украины», передает ТАСС.

«Мы привержены совместной работе с нашими союзниками и партнерами, в том числе в сфере санкций и энергопоставок, с целью заставить Россию понести значительные издержки, если она будет заниматься такой враждебной деятельностью», – сообщила представитель внешнеполитического ведомства США.

«Отвечая на вопрос о том, отказываемся ли мы от противодействия [проекту], я подчеркну, что мы все еще выступаем против «Северного потока – 2», мы все еще считаем, что речь идет о проекте [распространения] российского злонамеренного геополитического влияния. В этом плане ничего не изменилось», – сообщила представитель Госдепартамента США.

«Мы все еще привержены следованию [американскому] закону [о применении санкций в отношении проекта «Северный поток – 2»]. В середине августа мы должны представить Конгрессу США доклад [о мерах Вашингтона против участников проекта]. И мы изучим всю потенциально подпадающую под действие санкций деятельность, которой могут заниматься в связи с данным проектом [различные] структуры. Решения на этот счет будут приниматься в индивидуальном порядке», – отметила дипломат.

Ранее в Кремле сообщили, что канцлер Германии Ангела Меркель проинформировала президента РФ Владимира Путина об итогах обсуждения ситуации вокруг газопровода «Северный поток – 2» с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне.

Как сообщила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд, Германия в рамках договоренностей с США по проекту «Северный поток – 2» будет добиваться продления истекающего в 2024 году соглашения о транзите энергоносителей между Россией и Украиной на десять лет. Среди прочего Германия взяла на себя обязательство принимать меры на национальном уровне и добиваться применения мер на европейском уровне, включая санкции, чтобы ограничить экспортный потенциал РФ в энергетическом секторе, если РФ попытается использовать энергоресурсы в качестве оружия или совершит дальнейшие агрессивные акты против Украины.

При этом Германия обязалась соблюдать букву и дух Третьего энергопакета Евросоюза в отношении проекта «Северный поток – 2» и выразила готова поддержать энергетическую безопасность Украины с целью защиты от возможного прекращения поставок газа из России.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что договоренность о том, что Германия обязуется обеспечить продление транзита российского газа на Украину после 2024 года, поражает.