Люди не становятся более активными физически. Ученые бьют тревогу



2

минуты

Физическая активность связана со снижением риска развития хронических болезней, в первую очередь сахарного диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Сидячий образ жизни – причина 5,3 миллионов смертей в год. Однако с 2001 года в мире не наблюдается существенного увеличения уровня физической активности в мире, в 2016 году четверть взрослого населения оставалась пассивной.

Ученые считают, что в связи с пандемией COVID-19 проблема физической пассивности обострилась. Это особенно опасно, учитывая то, что люди с хроническими болезнями чаще попадают в больницы и умирают от коронавирусной инфекции.

ВОЗ: физическая активность уменьшает риск смерти от сидячего образа жизни

Всемирная организация здравоохранения представила руководство по физической активности на фоне сидячего образа жизни. Это первые рекомендации такого рода.

Читать статью

Авторы первого исследования обнаружили, что физическая активность 80% подростков не соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения. То есть, они двигаются меньше одного часа в день, и с 2012 года этот показатель практически не улучшился. Кроме того, 40% подростков не ходит в школу пешком, 25% сидят более трех часов в день, помимо времени, которое тратится на учебу.

По данным из 38 европейских стран, 60% мальчиков и 56% девочек смотрят телевизор не менее двух часов в день, а 51% мальчиков и 33% девочек играют в видеоигры три часа в сутки или больше. Однако ученые указывают, что сегодня последствия долгого экранного времени для здоровья изучены плохо.

Авторы исследования пишут, что пандемия, сопутствующие ей дистанционное обучение и социальное десантирование привели к снижению физической активности детей, последствия которого могут давать о себе знать в течение всей жизни.

Второе исследование, опубликованное в The Lancet, посвящено физической активности среди людей с различными видами инвалидности. Люди из этой группы на 16-62% реже, чем остальные, выполняют нормы ВОЗ по физической активности. Ученые пишут, что это увеличивает риск усугубления имеющихся проблем со здоровьем и появления новых хронических болезней.

Авторы исследования отмечают, что для люди с инвалидностью получают пользу от физической активности, даже если они не уделяют ей рекомендованные 150 минут в неделю. Среди ее эффектов улучшение сердечно-сосудистого и психического здоровья, увеличение мышечной силы, рост самостоятельности.

В третьем исследовании ученые проверили, способствуют ли массовые спортивные события, включая олимпиады, популяризации физической активности. По их данным, в городах, принимавших олимпийские игры, не происходило ощутимых изменений в этом отношении.

«Олимпийские игры и другие массовые спортивные события – неиспользованную возможность повлиять на здоровье и физическую активность не только в принимающих городах и странах, но и во всем мире. Олимпийские игры дают мировую аудиторию, которую можно заинтересовать физической активностью. Сложность в том, чтобы трансформировать их энтузиазм в устойчивые программы общественного здоровья, которые доступны и приятны для большинства людей», – объяснил соавтор исследования профессор Адриан Бауман (Adrian Bauman) из Сиднейского университета.

Авторы исследований убеждены, что в мире очень мало делается для борьбы с физической пассивностью. Подростки и люди с инвалидностью – группы людей, активность которых с наименьшей вероятностью соответствует рекомендациям ВОЗ. Ученые призывают к глобальным действиям, чтобы сдвинуть уровень физической активности с мертвой точки.