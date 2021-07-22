Мнение: О неуёмном желании плодить нищету

Сразу скажу. Когда нынешний российский президент Владимир #Путин публично говорит, что, мол, нужно побороть бедность, вы ему не верьте. Не побороть #бедность он хочет, а закрепить. «Борется» же в лучшем случае с нищетой беспросветной, да и то не особо успешно: минимум результата за 15 последних лет.

А для каждого, кто из голимой бедности сумел самостоятельно вырваться, готовится налоговый «сюрприз».

Один из окормляющих #власть идеями научных институтов, ИНП РАН, выдвинул смелое предложение. «Высокодоходные группы населения, во-первых, подавляющую часть своих доходов сберегают, а во-вторых, в своём потреблении ориентируются преимущественно на импортные продукцию и услуги. И то и другое отрицательно сказывается на экономическом росте… Наши оценки показывают, что у 20% наиболее богатых граждан норма сбережения в настоящее время достигает 25%. В этих условиях, например, увеличение ставки НДФЛ для 20% наиболее богатых граждан до 25% способно привести к такому перераспределению доходов, которое увеличит спрос, а соответственно и ВВП как минимум на 2%», – говорится в докладе Посткризисное восстановление экономики и основные направления прогноза социально-экономического развития России на период до 2035 г.».

Иными словами, людишки забогатели и надо их раскулачить.

Но на самом деле 25% НДФЛ для 20% самых высоких зарплат означает на практике, что повышенная ставка будет применяться к з/п от 60-65 тыс. руб. в месяц. С учётом того, что реальный прожиточный минимум в РФ в 2-2,5 раза выше официального, и что лишь у 28% россиян доходы превышают этот минимум, повышенная ставка НДФЛ будет применяться не к условно богатым и даже не к среднему классу, но к россиянам, балансирующим на грани бедности, а то и к находящимся между бедностью и нищетой.

И, разумеется, идея ограбить 20% успешных и трудолюбивых в российском обществе «в пользу бедных» ещё раз – просто феерична. Те же грабли, что в #СССР, начиная с коллективизации и заканчивая уравниловкой на минимуме.

Так победим? Но кого?

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